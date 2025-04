Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Za dopravními policisty dnes dorazila milá návštěva

ČESKOLIPSKO - Přišly za nimi děti z mateřské školy Kvítko.

Dnes dopoledne navštívili dopravní inspektorát v České Lípě děti z místní mateřské školy Kvítko. Malí návštěvníci ve věku od tří do pěti let si k nám přišli prohlédnout auta a motorky. Dopřáli jsme jim i to, aby se mohli za řidítka motorky nebo za volant policejního auta posadit, což se jim moc líbilo.

Využili jsme jejich velkého zájmu o nás a povídali jsme si s nimi přiměřeně k jejich věku o bezpečnosti v silničním provozu. Například o tom, že se musejí rozhlédnout, než vstoupí do silnice, a nebo o tom, jak má vypadat jejich výbava na jízdní kolo nebo na koloběžku. S prevencí před zbytečnými úrazy je třeba začít už v útlém věku a postupně bezpečné návyky dětí rozvíjet dále podle jejich rozumových schopností.

Milá návštěva se u nás uskutečnila na základě žádosti paní učitelky z mateřské školy Kvítko a my jsme jí z výše uvedených důvodů rádi vyhověli.

2. 4. 2025

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Česká Lípa

