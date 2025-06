Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Za dětmi do Osečné přijeli policisté

LIBERECKO/JABLONECKO – Pravidla bezpečného chování v silničním provozu připomněli policisté dětem, kteří do Osečné přijeli na cyklistický kurz.

Včera dopoledne policisté z oddělení tisku a prevence přijeli do Osečné za dětmi, které tam jsou tento týden na cyklistickém kurzu. Žákům z 2. třídy Svobodné základní školy v Jablonci nad Nisou tak připomněli základní pravidla bezpečného chování cyklistů i chodců v silničním provozu, a to především s důrazem na to, že jsou v těchto situacích těmi jeho nejzranitelnějšími účastníky. Policista jim také zdůraznil, jak moc je důležité se v nadcházejícím letním období chovat bezpečně u vody – u vodních nádrží, řek i bazénů. Jelikož tyto děti měly velice dobré znalosti týkající se této pro ně důležitých témat, tak policisté jim umožnili také prohlédnout si jejich služební vozidlo i část výstroje, kterou si mohly samy i vyzkoušet. A nesmíme zapomenout ani zmínit výbornou fyzickou kondici všech dvaceti zúčastněných druháčků, kteří si vyzkoušeli člunkový běh mezi kužely a policistům převedli i to, že ani kliky nejsou pro ně žádným velkým problémem.



Na závěr tedy můžeme konstatovat to, že děti i policisté spolu prožili příjemné dopoledne, které právě malým cyklistům i chodcům připomene to, jak se mají sami nejlépe chránit v silničním provozu a třeba i v létě o prázdninách u vody. Ke všem těmto radám všechny děti obdrželi od policistů drobné upomínkové předměty, mezi nimiž nemohly chybět ani reflexní prvky.





6. 6. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

