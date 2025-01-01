Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Za denního světla se měl vloupat jak do rodinných domů, tak do vozidel
Porubští kriminalisté muže poslali opět za mříže.
Od druhé poloviny července policisté z Ostravy-Poruby přijímali oznámení o vloupáních především do rodinných domů, chat či vozidel. Přibývajícími případy se začali zabývat porubští kriminalisté. Jak se ukázalo, pachatel měl především páchat trestnou činnost na území městské části Poruby a jejího okolí, například Vřesina, Pustkovec i Svinov. Modus operandi byl vždy stejný. Použití násilí. Na inkriminovaném místě byla mnohdy nalezena například dlažební kostka, kterou pachatel rozbil skleněnou výplň oken, jak u rodinných domů, tak u vozidel. Jakmile však byla překážka vysoký plot, ani s touto neměl problém a překonal ji. Neměl problém ani vniknout do objektu dětského rehabilitačního stacionáře. Po odstranění sítě na hmyz přes okno otevřené na tzv. ventilaci vnikl do vnitřních prostor, kde odcizil například dětské oblečení, batoh, hračky, ale také různé dokumenty. Z domů bral vše, co mělo hodnotu. Zlato, herní konzoli, hry, doklady, platební karty, notebooky, ale také peníze. V jednom případě však utekl s prázdnou. Nejdříve měl na místo činu přijet na kole, poté zazvonit na zvonek, a jakmile nikdo neotevíral, vzal kámen a hodil ho do okna, které rozbil. Během okamžiku však z místa ujel bez lupu, protože byl vyrušen majiteli. Do vozidel se dostával také za použití násilí. Vysklil okno a poté prohledal auto a opět vzal vše, co tam našel.
Kriminalisté se případy intenzivně zabývali. Samozřejmě že pracovali se dvěma verzemi. Jednak že skutky má na svědomí více osob, ale naopak se soustředili, že by se mohlo jednat o jednoho pachatele. Shromažďovali informace, které následně vyhodnocovali. Netrvalo dlouho a měli směr k podezřelé osobě. Nastřádané neprůstřelné důkazy hovořily jasně. Podezřelou osobou měl být 36letý muž, který opustil bránu vězení v druhé polovině dubna letošního roku. Náprava mu však nevydržela dlouho. Ukázala se také spolupráce mezi kriminalisty a uniformovanými policisty. Ti v první polovině září prováděli běžný výkon služby, kdy si poblíž policejní služebny všimli muže, který odpovídá popisu právě možného pachatele, kterého měli kriminalisté již vytipovaného. Na základě předchozího souhlasu státního zástupce byl muž zadržen.
Komisař 4. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání 36letého muže, kterému prokázal deset skutků se škodou více jak půl milionu korun. Obvinil ho z trestných činů krádeže, poškození cizí věci, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a poměnění platebního prostředku. Také byl podán podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. V případě odsouzení mu hrozí až pětileté vězení. Recidivista s muži zákona spolupracoval a ke svému jednání se doznal. Jak sám řekl, trestnou činnost měl páchat, aby měl na obživu. Také bylo zjištěno, že na obviněného byl Rakouskem vydán Evropský zatýkací rozkaz, a to z důvodu páchání trestné činnosti i na jejich území.
Policisté proto v takovýchto případech majitelům objektů a domů doporučují, aby je řádně uzamkli a zabezpečili proti vloupání, ať již složitějšími zamykacími systémy, ochrannými mřížemi nebo například uzamykatelnými okenicemi.
dne 16. září 2025
por. Bc. Eva Michalíková