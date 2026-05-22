Za dealery kokainu zaklaply mříže

Za pět let rozprodali kolem 10 kg kokainu v českobudějovickém a krumlovském okrese. 

Kriminalisté a vyšetřovatelé z jihočeského TOXI týmu tento týden zabodovali. Naplánovali a také provedli společně se zásahovou jednotkou zadržení členů organizované skupiny prodávající kokain v Jihočeském kraji.

Skupina šesti mužů po sdělení obvinění skončila ve vazbě. Návrh vyšetřovatelů totiž akceptoval státní zástupce i soudce. Vždyť v této kauze nejde jen o pár dávek.

Vyšetřovatelé předpokládají, že tato šestice dokázala od roku 2021 do tohoto týdne přivézt do kraje a zde rozprodat bezmála 10 kg kokainu. Podle hrubého odhadu tak v uvedených okresech rozprodali koncovým uživatelům kokain za zhruba 15 000 000 korun.

Při policejní razii byly také provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Zajištěny byly drogy, finanční prostředky a samozřejmě vše co s jejich trestnou činností souviselo.

Skupina byla rozdělena a dobře organizována svým šéfem, který drogu dovážel z Prahy. V Českém Krumlově ji pak přerozděloval a samozřejmě také zvedal cenu. Za jeden prodaný gram si tak přilepšil o 1 000 – 1 500 korun.

Trestné činnosti se skupina dopouštěla ve velkém rozsahu, všichni jsou tak obviněni ze závažného zločinu neoprávněná výroba a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy. Někteří ještě navíc z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s konopím.

V případě jejich odsouzení by jim u soudu hrozil trest odnětí svobody v délce pěti až dvanácti let.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
22. května 2026

