Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Za cyklisty s prevencí i užitečnými informacemi

Sobotní dopoledne s preventisty Hradecku. 

"Na kole jen s přilbou" Hradec Králové 12. 07. 2021Cyklisté a prevence, foto PČRPolicejní preventisté společně s kolegy z dopravní policie a koordinátorkou BESIPu se v sobotu 11. dubna 2026 v dopoledních hodinách vydají za cyklisty na hradecké cyklostezky, aby jim hned na začátku cyklosezóny připomněli několik důležitých pravidel, jak se chovat za řídítky jízdních kol, elektrokol a elektrokoloběžek. Zároveň pro ně budou mít připraveno několik desítek užitečných preventivních materiálů a odměn.

Mezi devátou a jedenáctou hodinou se s nimi budete moci potkat na Hradečnici, oblíbené vycházkové a vyjížďkové trase hradeckých obyvatel. Stanoviště Policie ČR najdete poblíž restaurace Zděná Bouda a budete si tam moci vyzkoušet simulační brýle, tj. jak se řidič cítí a co vidí po požití alkoholu, nebo omamných a psychotropních látek, anebo když sedne za volant či za řídítka při velké únavě. Policisté lidem vysvětlí rozdíly mezi typy jednostopých jízdních prostředků na elektropohon a kdy je nutné mít svůj stroj pojištěný a mít řidičské oprávnění. Vzorní cyklisté dostanou na svou další jízdu nealkoholické pivo či reflexní prvky, jako poděkování za bezpečnou jízdu.

Mezi hradecké elektrocyklisty vyrazíme jako pilot tuto sobotu společně BESIPEM a dopravními policisty. Ale  v průběhu jarních a letních měsíců se s námi budou moci v tomto složení setkat i cyklisté v dalších okresech královéhradeckého kraje, zejména v oblíbených výletních destinacích, jako jsou Prachovské skály, Adršpach, Orlické hory nebo Krkonoše.

Policisté se těší na hradecké i mimo hradecké cyklo výletníky a doufají, že těch co mají své jízdní prostředky a vše potřebné k jízdě v pořádku, bude co nejvíc.

kpt. Mgr. Eva Vik
koordinátorka prevence
​10.4.2026

