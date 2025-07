Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Za červnovou sérii krádeží skončil ve vazbě

TEPLICKO - Do třetice policistům neutekl.

V červnu řešili policisté několik krádeží, které, jak se ukázalo, měl na svědomí 28letý místní muž. V polovině června byla oznámena krádež z kuchyně v teplických lázních. Někdo poškodil násilím dveře a vnikl do kuchyně. Odtud zmizelo 11 kg hovězího masa, 10 kg kuřecího masa, 12 kg vepřové pečeně, sýry a uzeniny. O pár dní později byli policisté přivoláni do ulice Jugoslávská, kde zloděj vnikl do dvou neuzamčených vozidel a z nich odcizil například elektro nářadí, obuv, vysavač do bazénu a další drobné věci. Do třetice již spadla klec. Tentýž podezřelý vypáčil boční okénko u zaparkovaného vozidla v ulici Buzulucká. Nestihl však nic odcizit, neboť byl vyrušen policejní hlídkou. Následně se dal na útěk, ale daleko nedoběhl a putoval do policejní cely. Po sdělení obvinění z krádeže a poškození cizí věci soud uvalil na obviněného vazbu. Tam si počká na rozsudek o svém trestu.

4. července 2025

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

vytisknout e-mailem