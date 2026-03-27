Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Za basy do basy
Když přijde neodolatelná chuť na zlatavý mok, tak nemáte strach ani z policie.
V polovině března letošního roku došlo k případu, který opět ukazuje, že ani předchozí zkušenosti s trestnou činností nemusí podezřelé osoby odradit od dalšího protiprávního jednání. Zkušený recidivista neudržel svůj chtíč a chuť na zlatavý mok a před večerkou odcizil dvě basy piva.
K jeho překvapení, zřejmě kvůli spěchu, měl však odcizit dvě basy piva, aniž by si všiml, že obsahují pouze prázdné lahve. Jedna z nich byla zcela plná prázdných lahví, zatímco ta druhá byla těmito prázdnými lahvemi zaplněna jen zčásti. Namísto očekávaného „úlovku“ si tak měl odnést prakticky téměř bezcenný náklad.
Jelikož si měl být vědom i toho, že v minulosti již byl za obdobnou trestnou činnost odsouzen, musel si zároveň uvědomovat i možné důsledky svého jednání. V tomto případě tak mělo platit, že za „basy“ může klidně skočit do „basy“.
Policisté z Lovosic díky své místní znalosti terénu a efektivnímu využití kamerového systému města i záznamů z kamer večerky postupovali cíleně a s jistotou. Na základě těchto informací se jim podařilo podezřelého muže v krátké době vypátrat a zadržet.
Následně mu bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže.
V případě prokázání viny hrozí muži jako recidivistovi, který miluje pivo, trest odnětí svobody až na dva roky bez piva.
27. 03. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje