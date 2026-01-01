Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Za 24 hodin jsme odhalili dva silně podnapilé řidiče
Hrozí jim až jeden rok za mřížemi.
V neděli hodinu po půlnoci zastavili uherskohradišťští policisté v obci Kunovice vozidlo Audi, jehož řidič hlídce nadýchal téměř jedno promile alkoholu. Kontrolou navíc vyšlo najevo, že stejný řidič již byl v sobotu před půlnocí kontrolován v Otrokovicích, kde při dechové zkoušce překročil hranici jednoho promile. Policisté čtyřiatřicetiletého řidiče na místě zajistili.
O čtyřiadvacet hodin později se podařilo taktéž v Kunovicích hlídce odhalit dalšího podnapilého řidiče. Výsledek dechové zkoušky třiapadesátiletého řidiče Octavie vysoko přesáhl hodnotu dvou promile.
Oběma řidičům byl zadržen řidičský průkaz. Za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky jim nyní hrozí až jeden rok za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
15. června 2026, por. Radomír Šiška, DiS.