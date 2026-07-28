Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Z vycházky se nevrátil zpět do léčebny
Kriminalisté z územního odboru Plzeň - venkov vyhlásili celostátní pátrání po pohřešované osobě.
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=590728260311
Je-li odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno.
Hledaný je pacientem Psychiatrické nemocnice v Dobřanech, kde má rozsudkem soudu nařízenou ústavní psychiatrickou léčbu. Včerejšího dne 27. července se nevrátil z povolené terapeutické vycházky a do současné doby se nevrátil ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Ošetřující lékař trvá na jeho návratu, neboť při absenci medikace by mohlo dojít ke zhoršení jeho zdravotního stavu.
Dle provedeného šetření jsou dány poznatky, že hledaný by se mohl pohybovat po Českých Budějovicích ve společnosti osob užívajících drogy.
Muž je štíhlé postavy, asi 175 cm vysoký, má oválný obličej, hnědé oči, krátké hnědočerné vlasy a na tvářích strniště. Na sobě by měl mít černé kalhoty a černé triko. Na prsou, na zádech a na pravé ruce má tetování nezjištěného vzoru.
Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu hledané osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu nebo na tísňovou linku 158.
por. Ing. Eva Červenková
28. července 2026