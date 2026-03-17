Z vozidla si odnesl téměř 300 tisíc
Plzeňští policisté se v posledních dnech intenzivně zabývají hned několika případy vloupání do zaparkovaných vozidel napříč naším krajským městem. Scénář je ve většině případů podobný. Pachatel rozbije skleněnou výplň okna a během krátké chvíle z vozidla odcizí vše, co mu přijde pod ruku.
V jednom z případů si dosud neznámý pachatel vybral vůz značky Mercedes, u kterého rozbil okno zadních dveří a z vozidla odcizil plastovou přepravku se starožitnou jídelní sadou starší než 50 let. Celkem šlo přibližně o 50 kusů nádobí – talíře, mističky i hrnečky. Majiteli tak vznikla škoda za více než 12 tisíc korun. Stejná škoda mu vznikla také poškozením vozidla.
Podobně postupoval pachatel i u dalšího vozu značky Škoda, ze kterého po rozbití okna odcizil kabelku.
Ve třetím případě zloděj použil zednické kladívko, kterým rozbil okno u spolujezdce. Nástroj následně nechal ležet na sedadle uvnitř vozidla. Po prohledání interiéru odcizil z přihrádky finanční hotovost ve výši 260 tisíc korun. Škoda na rozbitém okně byla vyčíslena na 4 tisíce korun.
Další případ se týká vozu Škoda Scala. I zde pachatel rozbil okno u předních dveří a odcizil batoh s peněženkou, doklady, platebními kartami, sluchátky, dioptrickými brýlemi, učebnicí angličtiny, notesem a hotovostí. Celková škoda byla vyčíslena na 14 tisíc korun.
Dalším vykradeným vozidlem je automobil značky Ford. Zloděj po rozbití zadního okna zavazadlového prostoru vnikl dovnitř a odcizil klarinet včetně koženého pouzdra. Majiteli tak způsobil škodu ve výši 30 tisíc korun.
Policisté nyní jednotlivé případy prověřují a po pachateli či pachatelích pátrají.
Jak se chránit před vykradením vozidla
V souvislosti s těmito případy opět apelujeme na řidiče, aby nepodceňovali základní preventivní opatření:
- Nenechávejte ve vozidle žádné cennosti, ani zdánlivě bezvýznamné věci mohou pachatele přilákat.
- Uklízejte věci z dohledu, kabelky, batohy nebo elektroniku vždy schovejte do kufru, ideálně ještě před příjezdem na místo.
- Nezanechávejte ve vozidle hotovost ani doklady.
- Parkujte na osvětlených a frekventovaných místech.
- Zkontrolujte uzamčení vozidla, pachatelé často zkouší i neuzamčené vozy.
Pamatujte, že zloději často jednají rychle a využívají příležitosti. Stačí jen pár vteřin nepozornosti a škoda může jít do desítek či stovek tisíc korun.
por. Michaela Raindlová
17. března 2026