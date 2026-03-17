Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Z vozidla si odnesl téměř 300 tisíc

Plzeňští policisté se v posledních dnech intenzivně zabývají hned několika případy vloupání do zaparkovaných vozidel napříč naším krajským městem. Scénář je ve většině případů podobný. Pachatel rozbije skleněnou výplň okna a během krátké chvíle z vozidla odcizí vše, co mu přijde pod ruku. 

V jednom z případů si dosud neznámý pachatel vybral vůz značky Mercedes, u kterého rozbil okno zadních dveří a z vozidla odcizil plastovou přepravku se starožitnou jídelní sadou starší než 50 let. Celkem šlo přibližně o 50 kusů nádobí – talíře, mističky i hrnečky. Majiteli tak vznikla škoda za více než 12 tisíc korun. Stejná škoda mu vznikla také poškozením vozidla.

Podobně postupoval pachatel i u dalšího vozu značky Škoda, ze kterého po rozbití okna odcizil kabelku.

Ve třetím případě zloděj použil zednické kladívko, kterým rozbil okno u spolujezdce. Nástroj následně nechal ležet na sedadle uvnitř vozidla. Po prohledání interiéru odcizil z přihrádky finanční hotovost ve výši 260 tisíc korun. Škoda na rozbitém okně byla vyčíslena na 4 tisíce korun.

Další případ se týká vozu Škoda Scala. I zde pachatel rozbil okno u předních dveří a odcizil batoh s peněženkou, doklady, platebními kartami, sluchátky, dioptrickými brýlemi, učebnicí angličtiny, notesem a hotovostí. Celková škoda byla vyčíslena na 14 tisíc korun.

Dalším vykradeným vozidlem je automobil značky Ford. Zloděj po rozbití zadního okna zavazadlového prostoru vnikl dovnitř a odcizil klarinet včetně koženého pouzdra. Majiteli tak způsobil škodu ve výši 30 tisíc korun.

Policisté nyní jednotlivé případy prověřují a po pachateli či pachatelích pátrají.

Jak se chránit před vykradením vozidla

V souvislosti s těmito případy opět apelujeme na řidiče, aby nepodceňovali základní preventivní opatření:

  • Nenechávejte ve vozidle žádné cennosti, ani zdánlivě bezvýznamné věci mohou pachatele přilákat.
  • Uklízejte věci z dohledu, kabelky, batohy nebo elektroniku vždy schovejte do kufru, ideálně ještě před příjezdem na místo.
  • Nezanechávejte ve vozidle hotovost ani doklady.
  • Parkujte na osvětlených a frekventovaných místech.
  • Zkontrolujte uzamčení vozidla, pachatelé často zkouší i neuzamčené vozy.

Pamatujte, že zloději často jednají rychle a využívají příležitosti. Stačí jen pár vteřin nepozornosti a škoda může jít do desítek či stovek tisíc korun.

por. Michaela Raindlová
17. března 2026

Odkazy do noveho okna

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

foto

foto 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 