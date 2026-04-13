Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Z vlaku chtěla udělat vrak
Žena poškodila vlak na trase Polepy–Hošťka, hrozí jí až rok vězení.
Litoměřičtí policisté ve spolupráci s kriminální policií se zabývali případem poškození vlakové soupravy, ke kterému došlo v září loňského roku během jízdy osobního vlaku na trase Polepy–Hošťka.
Podezřelá žena měla během jízdy úmyslně poničit vybavení vlaku. Bezpečnostním kladívkem rozbila skleněnou výplň dvojitého bezpečnostního skla, čímž způsobila značné poškození interiéru soupravy. Během tohoto jejího jednání byla dokonce zachycena bezpečnostním kamerovým systémem, kterým byla vlaková souprava vybavena. Policisté tak ženu následně identifikovali a vypátrali i její současný pobyt.
Vzniklá škoda byla vyčíslena na 69 tisíc korun. Případ si převzali kriminalisté, kteří ženě sdělili obvinění ze spáchání trestného činu poškození cizí věci.
V případě, že se její vina prokáže, hrozí jí podle zákona trest odnětí svobody až na jeden rok.
13. 04. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje