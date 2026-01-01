Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Z vězení rovnou na nákupy s cizí kartou
Policisté z Lovosic dopadli recidivistku, která měla zneužít odcizenou platební kartu celkem šestnáctkrát.
Policisté z Lovosic se v uplynulých dnech zabývali případem podezřelé ženy, která měla začátkem března letošního roku zneužít platební kartu. Tato platební karta měla být odcizena v Lovosicích a to nezjištěným způsobem společně s peněženkou, ve které byla rovněž hotovost a osobní doklady poškozené.
Podezřelá žena měla následně s touto platební kartou provést celkem 16 bezkontaktních plateb v různých bankomatech a obchodech na Roudnicku. Na její jednání se přišlo díky kamerovým záznamům z bankomatů a prodejen, kde byly jednotlivé transakce uskutečněny.
Policisté z Lovosic tuto ženu na těchto záznamech s jistotou poznali, neboť ji v minulosti již řešili pro obdobnou trestnou činnost. Jednalo se o známou recidivistku, která byla teprve na konci prosince roku 2025 propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody. Na svobodě tak pobývala pouhé čtyři měsíce.
Dalším šetřením policisté dokonce zjistili, že žena měla mít na svědomí i další krádež, tentokrát v jedné z prodejen v Lovosicích.
Celková škoda způsobená jejím jednáním byla vyčíslena zhruba na pět tisíc korun.
Vzhledem k tomu, že se jedná o opakovaně trestanou osobu, byla na ženu uvalena vazba. V případě prokázání její viny jí za uvedené skutky hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
Policisté v této souvislosti apelují na občany, aby věnovali zvýšenou pozornost také zabezpečení svých platebních karet. Doporučují zejména nastavit si u své banky nižší limity pro bezkontaktní platby, případně upravit celkové denní limity tak, aby při jejich překročení bylo nutné zadat PIN. Využít lze také možnost bezkontaktní platby zcela vypnout. Tato jednoduchá opatření mohou výrazně snížit riziko zneužití karty v případě její ztráty či odcizení.
10. 04. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje