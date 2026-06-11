Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Z uniformy rovnou na pódium - a rovnou pro zlato!
Policista z Liberce Marek Bulva získal titul mistra ČR ve fitness.
Na první pohled běžný den dopravního policisty. Kontroly, dohled nad silničním provozem, řešení přestupků. Když však odloží uniformu, přichází druhý svět – svět tvrdého tréninku, disciplíny a odhodlání. Právě v něm se policista z Liberce během několika let vypracoval až na samotný vrchol české fitness scény. O kom že je řeč?
pprap. Marek Bulva z dopravního inspektorátu policie Liberec
MČR 2026Jeho příběh začíná ve sportovní rodině. Otec, úspěšný atlet bývalého Československa, vedl svého syna od mala ke sportu. Fotbal ve Slovanu Liberec, krátká zkušenost s hokejem i pokusy o atletiku – nic z toho se však nestalo jeho životní cestou. Přesto právě atletika sehrála zásadní roli. Zde se poprvé dostal do posilovny, kde trénoval sílu a výbušnost. Inspiraci si vzal také od sportovce z Ghany, který s nimi trénoval a měl dokonale vypracovanou postavu.
Zprvu nenápadný koníček se postupně proměnil v životní vášeň. Velký vliv na něj měli i bratranci, kteří ho k posilování přivedli intenzivněji. Během střední školy už bylo jasno – fitness se stalo jeho cestou a vznikl i první sen: jednou mít vlastní posilovnu.Tu si také pomalými krůčky vybudoval.
Závodní kariéra začala v roce 2019 v Mladé Boleslavi. Nadšení bylo velké, výsledky už méně. Opakovaná „bramborová“ umístění by mnohé odradila, ale jeho naopak posílila.
Jak sám říká:
„Člověk musí jít dál a ve chvíli, kdy jsou pády, to nevzdávat. To dělá člověka silným.“
Zlom přišel ve chvíli, kdy oslovil uznávaného trenéra Vjačeslava Vinogradova z pražského týmu Target. Právě pod jeho vedením začala jeho forma i výsledky růst. Dlouhodobá spolupráce, důslednost a důvěra postupně přinesly první výrazné úspěchy.
Zjistil, že fitness není jen o svalech a estetice. Je to životní styl. „Cvičení není jen o fyzické kondici, ale i o duševním zdraví,“ říká. V náročné práci u policie tak nachází rovnováhu, prostor pro sebereflexi i způsob, jak se posouvat dál – nejen fyzicky, ale i psychicky.
Své zkušenosti navíc nezůstávají jen u něj. Absolvoval trenérský kurz Ronnie.cz a dnes chce své znalosti předávat dál. Pomáhá lidem najít cestu ke zdravějšímu životnímu stylu a dokazuje, že změna je možná pro každého.
Rok 2026 se stal milníkem. Po letech tvrdé práce přišla konečně odměna. Dne 12. dubna 2026 nastoupil na Mistrovství Čech v Lysé nad Labem. V konkurenci deseti závodníků si vybojoval skvělé 2. místo a odvezl si stříbrnou medaili. Už o týden později, 19. dubna 2026, přišel životní závod – Mistrovství České republiky v Praze. V kategorii Men’s Physique do 178 cm předvedl formu, která neměla konkurenci. Výsledkem byla zlatá medaile a titul mistra České republiky.
Tím si zároveň zajistil nominaci na Mistrovství Evropy ve španělské Santa Sussaně, které se konalo počátkem května 2026. V silné mezinárodní konkurenci obstál na výbornou – 6. místo, přičemž medaile mu unikla jen o vlásek. I tak jde o mimořádný úspěch, který potvrzuje, že se dokáže prosadit i na evropské scéně.
U Policie České republiky slouží už od roku 2009. Prošel hlídkovou službou i obvodními odděleními v Liberci, dnes už devět let působí na dopravním inspektorátu, kde se věnuje silničnímu dohledu.
Jeho příběh ukazuje, že i při náročné profesi lze dosáhnout výjimečných sportovních úspěchů. Stačí vytrvalost, disciplína a víra ve vlastní cestu.
Není jen mistrem republiky ve fitness. Je především důkazem, že když člověk nevzdá své sny, může dojít dál, než si kdy dokázal představit.
11. června 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová