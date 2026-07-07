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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Z terasy apartmánu zmizela dvě horská kola

Jejich majiteli vznikla škoda přesahující 70 000 korun. 

Lipenští policisté šetří od včerejšího rána případ krádeže dvou jízdních horských kol, která zmizela z terasy jednoho z apartmánů ve městě. Ač byla kola zabezpečená zámkem, neznámý pachatel jej překonal a dvě ze čtyř kol odcizil. Jejich majiteli způsobil škodu přesahující 70 000 korun. Během letních prázdnin navštěvují turisticky oblíbená místa u nás v kraji nejen milovníci sportu, ale i zloději, protože si jsou vědomi toho, že si mohou přijít na cizí majetek. Pokud je to možné, nechávejte kola v místnostech, které jsou v hotelech či apartmánech pro jejich úschovu určená. I v nich je uzamkněte. Na výletech platí totéž. Vždy, když se od nich vzdalujete, uzamkněte je. Pamatujte na to, i když zůstávají v držácích na vozidlech. 

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
7. července 2026

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