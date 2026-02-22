Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Z ročního trestu může být i trest šestiletý
Služební pes pomohl vypátrat uprchlého vězně.
V pondělí 16. února kolem 6. hodiny ráno svévolně opustil nestřežené pracoviště v jedné z firem ve Stráži pod Ralskem 37letý vězeň. Za sebou měl přitom odpykanou jen malou část ze svého ročního trestu odnětí svobody ve věznici s ostrahou. Poté, co přelezl skoro dva metry vysoký plot, vydal se směrem k místní cyklostezce. Měl ale v patách našeho služebního psa Dara, který jeho stopu zachytil a zavedl za uprchlíkem své kolegy. Když vězeň policisty spatřil, snažil se před nimi zmizet v lese a v místních zamrzlých bažinách, což se mu však nepovedlo a brzy skončil s pouty na rukách. Ačkoliv si na svobodě pobyl jen necelé dvě hodiny, soud mu může původní trest prodloužit až o dalších pět let. Jeho krátké dobrodružství jsme kvalifikovali jako přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
22. 2. 2026
