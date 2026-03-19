Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Z poškozené kurýrkou kyberšmejdů
Sama měla přijít o statisíce, pak „pomáhala“ jiným, aby o ně přišli taky.
Tento příběh se začal psát v polovině roku 2025. Čtyřiašedesátiletá žena na internetu zareagovala na reklamu nabízející investice do kryptoměny. Po registraci jí někdo zavolal a vysvětlil jí, že je potřeba aby zaslala prvotní investici 6 tisíc korun. To udělala. Pak jí byl přidělen osobní analytik a ten jí provázel investováním a radil jí, jak to dělat nejlépe. Dokonce byl tak hodný, že ženě dal do zástavy svých 19 tisíc amerických dolarů. A tak mu žena „na oplátku“ poslala svých skutečných 300 tisíc. Pak bylo potřeba poslat další peníze, tentokrát na arbitráž, tak je žena poslala zase. Následně poslala dalších 250 tisíc, které si půjčila v bance. Když si kontrolovala svůj účet, vypadalo to, že je na něm najednou 119 tisíc amerických dolarů, takže se peníze rozhodla vybrat. Ejhle, zase bylo potřeba poslat další peníze, opět 250 tisíc. Celkem tak žena zainvestovala 800 tisíc korun. Když po ní chtěli dalších 150 tisíc, už nic neposlala, protože už žádné peníze neměla.
Příběh tímto však nekončí. Poškozené někdy v prosinci zavolala neznámá žena, která se ji snažila přesvědčit, že si asi před rokem a půl založila investiční účet, na kterém má teď k dispozici částku 350 tisíc korun. Peníze je ale potřeba vybrat nejpozději do konce roku. Poradila jí, jak si stáhnout do telefonu aplikaci pro vzdálený přístup, prostřednictvím kterého ženě ukázala, že má na svém „investičním účtu“ částku 350 tisíc korun. Postupně si neznámá žena získávala u poškozené důvěru, a díky časté komunikaci se o ní mimo jiní dozvěděla, že má vlastní auto. Tak ji neznámá žena nabídla možnost vydělat si další peníze. Coby kurýr, od jedněch peníze vyzvedávat, druhým je vozit a mít z toho určité procento z hodnoty převážené sumy. Přes prvotní váhání a následné „ujištění“, že se nejedná o nic nezákonného, poškozená žena souhlasila.
Zde je ten okamžik, kdy se z poškozené stala „pachatelka“.
Při jedné takové „akci“ ji ale zadrželi policisté. Zrovna u sebe měla sto padesát tisíc, které jí předala seniorka z Chrudimska. Právě ona měla ale obrovské štěstí. Policisté totiž ženu „kurýrku“ zadrželi právě ve chvíli, kdy peníze ještě nestihla podle instrukcí odvést do Prahy. Poškozená seniorka tak měla štěstí v neštěstí a celou částku 150 tisíc korun získala zpět.
Ve všech případech, které kriminalisté kladou čtyřiašedesátileté ženě za vinu, se jednalo o stejný scénář. Důvěřiví senioři jí dali peníze v domnění, že se jedná o nutné poskytnutí hotovosti, díky které jim budou vyplaceny zisky z investičních účtů. Kurýrka pak jednala podle instrukcí, které dostávala po telefonu. Například místa, kde má peníze vyzvednout, hesla na základě kterých jí budou peníze předány a na základě kterých je ona bude předávat dál, a pak také informace o místech, kam má peníze dovést.
Obvinění z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti si žena vyslechla v minulých dnech. Při výslechu se ke svému jednání doznala. Teď jí hrozí trest odnětí svobody až na šest let.
Ponaučení pro všechny - nikdy nedávejte své peníze cizím osobám !!! Takové štěstí, jako měla seniorka z Chrudimska, většina poškozených nemá a o své peníze nenávratně přijde.
19. března 2026
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje