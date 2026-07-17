Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Z Pomníku bojovníkům za svobodu a bezpráví někdo odcizil bronzovou desku
Ke krádeži došlo v parku Generála Mrázka v Jablonci nad Nisou.
Neznámí zloději odcizili v parku Generála Mrázka v Jablonci nad Nisou bronzovou pamětní desku z Pomníku bojovníkům za svobodu vlasti a obětem bezpráví. Ke krádeži došlo mezi podvečerem 14. července a 13. hodinou následujícího dne. Pachatelé se budou zřejmě snažit desku zpeněžit ve výkupně barevných kovů, proto by měli jejich provozovatelé zpozornět a takový pokus nám okamžitě nahlásit na linku 158.
Hodnota materiálu, ze kterého je pamětní deska vyrobena, se pohybuje řádově v desítkách tisíc korun, ovšem její morální a historická hodnota se penězi vyčíslit nedá. Deska nese nápis " Bojovníkům za svobodu vlasti 1938 - 1945 a obětem bezpráví 1948 - 1989. Po pachatelích krádeže pátrají jablonečtí policisté.
17. 7. 2026
por. Bc. Ivana Baláková