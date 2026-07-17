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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Z Pomníku bojovníkům za svobodu a bezpráví někdo odcizil bronzovou desku

Ke krádeži došlo v parku Generála Mrázka v Jablonci nad Nisou. 

Neznámí zloději odcizili v parku Generála Mrázka v Jablonci nad Nisou bronzovou pamětní desku z Pomníku bojovníkům za svobodu vlasti a obětem bezpráví. Ke krádeži došlo mezi podvečerem 14. července a  13. hodinou následujícího dne. Pachatelé se budou zřejmě snažit desku zpeněžit ve výkupně barevných kovů, proto by měli jejich provozovatelé zpozornět a takový pokus nám okamžitě nahlásit na linku 158. 

Hodnota materiálu, ze kterého je pamětní deska vyrobena,  se pohybuje řádově v desítkách tisíc korun, ovšem její morální a historická hodnota se penězi vyčíslit nedá. Deska nese nápis " Bojovníkům za svobodu vlasti 1938 - 1945 a obětem bezpráví 1948 - 1989. Po pachatelích krádeže pátrají jablonečtí policisté.

17. 7. 2026
por. Bc. Ivana Baláková 

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pamětní deska

pamětní deska 

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