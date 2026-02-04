Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Z Polska do Rakouska a zpět bez řidičáku
Muž jej nikdy nevlastnil.
Řidič osobního vozidla nacouval první únorový den do dopravního značení na Ostravsku a z místa ujel. Tato informace byla předána cestou operačního střediska i jihomoravským policistům. Pár hodin od oznámení zastavuje hlídka Dálničního oddělení Mikulov uvedené vozidlo na silnici I/52 km směr Mikulov.
U řidiče byla provedena dechová zkouška i test na přítomnost omamných látek, obojí s negativním výsledkem. Proč muž z místa nehody ujel, zjistili policisté, když požadovali po šoférovi řidičské oprávnění, ale marně. Osmačtyřicetiletý muž uvedl, že řidičský průkaz nemá a také, že jej nikdy nevlastnil. Přiznal, že jezdí pravidelně i trasu Rakousko – Polsko, a jezdí prostě na vlastní riziko. Na místě mu byla udělena kauce třicet tisíc korun, kterou nemohl uhradit, proto policisté muži zadrželi registrační značky a byl mu vysloven zákaz další jízdy. Cizince trest nemine.
nprap. Petra Hrůzová, 4.2.2026