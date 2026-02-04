Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Z Polska do Rakouska a zpět bez řidičáku

Muž jej nikdy nevlastnil. 

Řidič osobního vozidla nacouval první únorový den do dopravního značení na Ostravsku a z místa ujel. Tato informace byla předána cestou operačního střediska i jihomoravským policistům. Pár hodin od oznámení zastavuje hlídka Dálničního oddělení Mikulov uvedené vozidlo na silnici I/52 km směr Mikulov.

U řidiče byla provedena dechová zkouška i test na přítomnost omamných látek, obojí s negativním výsledkem. Proč muž z místa nehody ujel, zjistili policisté, když požadovali po šoférovi řidičské oprávnění, ale marně. Osmačtyřicetiletý muž uvedl, že řidičský průkaz nemá a také, že jej nikdy nevlastnil.  Přiznal, že jezdí pravidelně i trasu Rakousko – Polsko, a jezdí prostě na vlastní riziko.  Na místě mu byla udělena kauce třicet tisíc korun, kterou nemohl uhradit, proto policisté muži zadrželi registrační značky a byl mu vysloven zákaz další jízdy. Cizince trest nemine.

nprap. Petra Hrůzová, 4.2.2026

Odkazy do noveho okna

1 IMG_2782

1 IMG_2782 

Detailní náhled

2 IMG_2787

2 IMG_2787 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 