Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Z policejní služebny zamířil rovnou zpět krást
ÚSTECKO -Během jediného dne skončil na policejní služebně hned dvakrát
Policisté z obvodního oddělení Trmice během necelých 24 hodin dvakrát zadrželi sedmadvacetiletého muže, který opakovaně kradl v obchodním centru v Trmicích. Přestože byl po prvním případu po provedení nezbytných procesních úkonů propuštěn, do obchodního centra se vzápětí vrátil a v krádežích pokračoval.
Poprvé byl muž přistižen pracovníky ostrahy poté, co z prodejny OBI prošel přes pokladní zónu bez zaplacení se stavebním nářadím ukrytým v batohu. Policisté s ním provedli potřebné úkony a následně jej propustili. Jen o několik hodin později si hlídka policistů všimla stejného muže u autobusové zastávky nedaleko obchodního centra. Vzhledem k osobní znalosti věděli, že se téhož dne dopustil majetkové trestné činnosti, a proto jej zkontrolovali. Muž policistům dobrovolně ukázal obsah svého batohu a přiznal, že převáží věci, které krátce předtím odcizil v několika prodejnách obchodního centra. Dalším šetřením policisté zjistili, že během několika hodin kradl v několika prodejnách. Ze Sportisima odcizil oblečení, kšiltovky a tašky, z prodejny Action powerbanku, z drogerie dm kosmetiku a z prodejny Pepco kabel k mobilnímu telefonu. Vyšlo také najevo, že se obdobné majetkové trestné činnosti dopustil i na Litoměřicku, kde z drogerie odcizil několik parfémů v hodnotě přes 9 tisíc korun.
Ve zkráceném přípravném řízení sdělili policisté 27letému muži podezření ze spáchání trestného činu krádeže. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
Ústí nad Labem 4. srpna 2026
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje