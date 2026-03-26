Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Z podpory tanečnice se vyklubal podvod
Jedním kliknutím si do počítače pustil podvodníka a ten začal konat.
O bezmála 100 000 korun přišli v souhrnné částce dva lidé z Písecka. Ti chtěli pomoct příteli, který je přes WhatsApp požádal o poskytnutí půjčky. Žádosti o půjčku rozeslané všem kontaktům na síti však předcházela ještě jiná zpráva z WhatsAppu. Podvodník se totiž vydával za kamaráda poškozeného a poslal mu ve zprávach odkaz s tím, že se jedná o hlasování na podporu tanečnice. Když poškozený na odkaz kliknul, umožnil tím neznámému pachateli přístup do jeho telefonu a kontaktů na WhatsAppu a všem jim rozeslal žádost o půjčku. Dva lidé reagovali velice rychle a peníze domnělému příteli zaslali.
Podvodníci se stále snaží vymýšlet nové a nové triky jak se dostat k vašim penězům. Žádáme vás, abyste nereagovali na žádosti cizích lidí na telefonu, kteří po vás chtějí zaslat peníze. Podvodníci se mohou vydávat za přátele, takže když vám nějaká taková žádost přijde, nezasílejte peníze hned. Tomu, kdo vás o peníze žádá, zavolejte. Také neklikejte na odkazy, které vám někdo cizí nebo někdo z vašich kontaktů zašle. Opět, tomu, kdo vás žádá, zavolejte a řekněte, co vám od něj přišlo. Můžete to být vy, díky kterému se dotyčný dozví, že se mu podvodník dostal do telefonu a komunikuje za něj.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
26. března 2026