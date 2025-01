Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Z obchodů vynesli bez zaplacení oblečení i nábytek.

BRNO: Oba nepoctivci jsou podezřelí z krádeže

Pozornost bezpečnostní služby v brněnském obchodě s módním oblečením upoutala ve středu večer mladá žena v černém plášti. Při návštěvě prodejny si vybrala jedenáct kusů různého oblečení, které si šla vyzkoušet do kabinky. Když ji po chvilce opouštěla, její dříve dobře padnoucí plášť nyní značně pnul. Aby také ne. Jen čtyři kusy ze zkoušeného zboží totiž vrátila na své místo. Zbytek oblečení v hodnotě téměř patnácti tisíc měla navlečené na sobě. Po svém odhalení tak musela do kabinky zpátky, aby nakradené oblečení vysvlékla. To už si pro ni přijeli policisté.

Zřejmě velmi šikovný byl také jeden ze zaměstnanců obchodu s nábytkem ve stejném obchodním centru. Tomu se začátkem roku podařilo bez povšimnutí a během jednoho dne vynést a odcizit ze skladu nábytek v hodnotě čtyřiceti tisíc. Na krádež se přišlo až zpětně, když neseděly skladové zásoby. Díky bezpečnostním kamerám vyšlo najevo, kdo nábytek z prodejny vynosil. Oba nepoctivci se tak nyní budou zodpovídat z trestného činu krádeže.

por. David Chaloupka, 24. ledna 2024

