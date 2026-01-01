Z obchodníka se dřevem se vyklubal podvodník
Jindřichohradečtí kriminalisté už znají jeho totožnost.
Případy podvodného jednání při prodeji dřeva zaměstnávaly řadu měsíců jindřichohradecké policisty a kriminalisty. Jednalo se o dva skutky, které má na svědomí jeden muž. Kriminalisté již znají jeho totožnost a v současné době vykonává trest odnětí svobody za předešlou trestnou činnost.
Muž z Prahy (nar. 1985) již v roce 2022 předstíral, že je vlastníkem lesních pozemků, ze kterých měl vytěžit dřevo. Poté začal komunikovat s pracovníky jedné společnosti, kterým dřevo nabídl. Následně došlo k převodu částky ve výšce 150 000 korun ve prospěch účtu prodejce dřeva. Později však vyšlo najevo, že dřevo nikdy nevlastnil, tím pádem ho nedodal a peníze nevrátil. V roce 2024 si stejný podezřelý vyhlédl inzerát, kde zájemce poptával dodávku dřeva. Podezřelý jej oslovil s nabídkou odkupu dřevní kulatiny smrku, modřínu a borovice za celkovu částku přesahující 40 000 korun, ačkoliv věděl, že není schopen svým závazkům dostát. Zájemce požadovanou částku zaplatil ve dvou splátkách převodem na účet prodejce. Stejně jako v prvním případě dřevo nedodal ani nevrátil peníze. Celková škoda, kterou má tedy muž na svědomí, přesáhla částku 190 000 korun.
Kriminalisté na případech intenzivně pracovali a i díky výborně odvedené práci jejich kolegů z obvodního oddělení zjistili, kdo má skutky na svědomí. V těchto dnech muži sdělili obvinění pro spáchání trestného činu podvodu, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
16. května 2026