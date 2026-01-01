Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Z neoprávněných hazardních her obviněno 15 osob
"BLACKJACK" - společná akce moravskoslezské policie a celní správy.
V polovině roku 2022 pojali policisté podezření na rozsáhlé provozování nelegálních hazardních her. Začali rozkrývat a prověřovat jednu informaci za druhou. Pracovali společně s Celní správou České republiky pod hlavičkou pracovního týmu „BLACKJACK“. Součinnosti obou policejních orgánů předcházela aktivní činnost celní správy v boji proti nelegálnímu provozování technických hracích zařízení. Již v říjnu 2018 bylo celníky ze Sekce pátrání a dohledu Generálního ředitelství cel zahájeno trestní řízení pod krycím názvem HYDRA, které v roce 2020 vyústilo v závěrečnou realizaci. Jedná se o mimořádný případ. Do závěrečné akce byly nasazeny stovky policistů a celníků.
V průběhu druhé poloviny roku 2025 kriminalisté moravskoslezského odboru hospodářské kriminality zahájili trestní stíhání 14 osob ve věku od 25 do 70 let z Moravskoslezského a Zlínského kraje ze zvlášť závažných zločinů účasti na organizované zločinecké skupině, neoprávněného provozování hazardní hry a zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti v rozsáhlém případu nelegálního hazardu. Patnáctým je hlavní organizátor, který byl účinně obviněný z téže trestné činnosti v polovině letošního roku. Policisté po muži pátrali téměř rok po celé Evropě, protože se nezdržoval na území České republiky. Obvinění měli pod jeho vedením páchat trestnou činnost jako členové organizované zločinecké skupiny.
Podle policejních zjištění měla organizovaná skupina od května 2022 provozovat více jak 200 nepovolených herních automatů v barech a hernách po celé České republice, přičemž dalších minimálně téměř 170 měli připravené ve skladech, kde došlo k jejich zajištění. Z nelegálního hazardu měly plynout milionové částky. Na celkové výši částky, kterou se obvinění ilegálně obohatili, kriminalisté a celníci stále pracují.
Skupina měla podle vyšetřovatelů fungovat organizovaně s jasně rozdělenými rolemi, propracovaným systémem řízení i sofistikovanou komunikací. Provoz automatů měl být schováván přes firmy, které měly sloužit hlavně k zakrytí toho, kdo celý systém skutečně řídí. Do hry vstupovali „bílí koně“. Herní zařízení byla umisťována do různých provozoven a prostor po celé republice. Organizovaná skupina měla zároveň zabezpečovat technický servis zařízení, výběr finančních prostředků i jejich následné rozdělování mezi jednotlivé členy skupiny. Finanční prostředky získané provozem nelegálních her měly být vybírány jak v hotovosti, tak skrze bankovní účty.
Součástí vyšetřování je také prověřování možného převádění peněz do zahraničí a podezření, že část výnosů mohla být využita například k nákupu nemovitostí v Chorvatsku. Právě proto se do případu zapojily také chorvatské úřady. Bylo provedeno na deset domovních prohlídek a zhruba čtyři desítky prohlídek jiných prostor na území České republiky i v Chorvatsku. Zajištěno bylo více než 430 technických herních zařízení a jejich hardwarových komponent.
Zajištěna byla nemovitost v Chorvatské republice, finanční hotovost v různých měnách a movitý majetek jako náhradní hodnota, vše dosud v celkové hodnotě přes 8 milionů korun.
Hlavnímu organizátoru hrozí trest odnětí svobody až na 12 let, ostatním čtrnácti obviněným až na 10 let. Moravskoslezští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality společně s Celní správou České republiky na případu nadále pracují.
Ostrava, 17. června 2026
kpt. Ing. Marina Kaňková a por. Mgr. Soňa Štětínská
tisková mluvčí tisková mluvčí
Generální ředitelství cel Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje