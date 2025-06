Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Z nemocnice rovnou do cely

CHOMUTOVSKO - Sebral cizí auto, pár piv zapil vodkou a nakonec havaroval.

V neděli v podvečer jsme na tísňové lince přijali oznámení o dopravní nehodě osobního vozidla, která se stala na silnici mezi Českými Hamry a Vejprty, u části obce Výsada. Jednačtyřicetiletý řidič jel směrem na Vejprty, když kvůli své opilosti řízení nezvládl, v důsledku rychlé jízdy se dostal do smyku a vyjel vpravo do příkopu. Tam ujel několik metrů a pokoušel se s vozidlem ze silničního příkopu vyjet. Zpět na silnici se sice dostal, avšak přejel do protisměru a vyjel znovu mimo vozovku, tentokrát na její druhé straně, kde byl sráz. Auto se pak několikrát přetočilo přes střechu a skončilo na boku. Když dva muži z blízkého domu uslyšeli rány a viděli popsanou nehodu, zavolali na linku 158 a rozeběhli se na místo poskytnout první pomoc.

Muž ve vozidle utrpěl zranění, s nimiž byl převezen do nemocnice. Předtím s ním však přivolaní policisté provedli dechové zkoušky s výsledky přesahujícími tři promile. Řidič přiznal, že den předtím vypil několik piv a vodku, s jejímž popíjením pokračoval i v neděli ráno. Při šetření nehody policisté zjistili, že vozidlo dotyčnému nepatří. Klíče a následně i auta se měl tento muž pobývající momentálně ve Vejprtech zmocnit bez vědomí jeho majitele, protože věděl, kde vlastník vozidla klíč obvykle nechává.

Poté, co byl viník nehody převezen do nemocnice a ošetřen, ho policisté zadrželi a eskortovali do cely. Následující den mu sdělili podezření ze spáchání trestných činů neoprávněného užívání cizí věci a ohrožení pod vlivem návykové látky.

Škoda, způsobená na havarovaném vozidle, byla předběžně vyčíslena na 80 tisíc korun.

