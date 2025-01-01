Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Z návštěvy si měla odnést prsten a peníze
Karvinští kriminalisté obvinili ženu ze spáchání trestného činu krádeže
V polovině května letošního roku oznámil na tísňovou linku starší muž z Karviné, že byl okraden. Policistům obvodního oddělení Karviná 1, kteří se dostavili na místo, uvedl, že u něj byla na návštěvě žena středního věku. Znali se krátce, představila se mu jako Simona, příjmení neuvedla. Neznal ani číslo jejího mobilního telefonu, ani adresu bydliště. Poškozený muž dále uvedl, že jí ukázal šperky, které měl schované ve skříni. Když se nad ránem probudil, žena v bytě již nebyla. Zlato, které ji ukázal, sice bylo na místě, ale chybělo téměř třicet tisíc korun uložených ve stejné skříni a prsten, který měl na ruce.
Množství hodin strávených při vyhodnocování všech dostupných indicií včetně kamerových záznamů nakonec dovedlo policisty obvodního oddělení společně s kolegy z 1. oddělení obecné kriminality ke ztotožnění možné pachatelky. Mimochodem, pseudonym, který použila, neměl s jejím jménem společnou ani počáteční souhlásku. Pak již bylo otázkou času, kdy byla pětačtyřicetiletá žena, která se nezdržovala v místě trvalého bydliště, vypátrána a následně zadržena. Přestože spáchání skutku popírala, nashromážděné důkazy vedly k jejímu obvinění ze spáchání trestného činu krádeže. Jelikož v minulosti již byla za majetkovou trestnou činnost odsouzena, hrozí ji trest odnětí svobody až na tři roky.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 20. 11. 2025