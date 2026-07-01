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Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Z kůlny a zahradního domku zmizelo nářadí

Vrtačky, pily i řezačky jsou pryč. 

Českobudějovičtí policisté hledají zloděje, který se v uplynulých čtrnácti dnech vloupal do kůlny a zahradního domku v krajském městě, ukradl z nich nářadí v hodnotě přesahující 60 000 korun. Neznámý pachatel odcizil pily, křovinořez, řezačku, vrtačku, ale i světlo. Případ šetří policisté z obvodního oddělení České Budějovice - město.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk.@policie.gov.cz
1. července 2026

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