Z komory zmizelo kolo

Policisté z obvodního oddělení Most – Zahradní předali sdělení podezření 31letému muži ze spáchání porušování domovní svobody a krádeže vloupáním. Případem se strážci zákona zabývali od poloviny března. Ti kladou muži za vinu to, že se v ranních hodinách v ulici Františka Malíka vloupal do komory před bytovou jednotkovou. Podle zjištění měl za užití násilí poškodit zámek dveří komory, ze které pak odcizil několik věcí. Majitelku čekalo nepříjemné zjištění, když se v dopoledních hodinách do komory vydala. Dveře šly otevřít bez odemčení a už bylo jasné, že není vše, jak mělo být. Po nájezdu Mostečana zmizelo jízdní kolo a nějaké oblečení. Policisté podezřelého ztotožnili díky získanému obrazovému materiálu. Ukázalo se, že v páchání trestné činnosti není žádným nováčkem. V posledních letech byl Městským soudem v Praze i Okresním soudem v Mostě několikrát za majetkové delikty potrestán. Z vězení, kde pobyl pár měsíců, se vrátil teprve v letošním únoru. Po několika dnech poškozená při brouzdání na internetu uviděla zajímavý inzerát. V tom bylo nabízeno k prodeji právě její odcizené kolo. Informaci policistům předala. Těm se podařilo inzerované zboží zajistit a předat oprávněné majitelce. Vzhledem k pestré trestní minulosti hrozí Mostečanovi další pobyt za mřížemi. Ten může být v případě uznání viny a na tři roky.

7. dubna 2025

