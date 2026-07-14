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Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Z hotelu odcizil trezor

Byl zadržen a skončil ve vazbě. 

Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání 47letého muže z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání přečinu krádeže.

Obviněný muž měl v první polovině června letošního roku krátce po půl jedné hodině ranní poškodit v Karlových Varech uzamčené vstupní dveře do jednoho z hotelů, čímž se dostal do vestibulu budovy. Dále vstoupil do místnosti, která nebyla uzamčená. Tu měl prohledat, přičemž si všimnul zabezpečeného a uzamčeného trezoru, který odcizil. V něm se měla nacházet finanční hotovost a mobilní telefon. Poté měl trezor uschovat a z hotelu i sním odejít.

Případem se zabývali policisté společně s kriminalisty, kteří sedmačtyřicetiletého muže zadrželi. Ten svým jednáním způsobil škodu přibližně 250 tisíc korun.

Sedmačtyřicetiletý muž skončil ve vazbě.

V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na pět let.

nprap. Jan Bílek
14.7.2026

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