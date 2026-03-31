Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Z dvojice poškozených měla vylákat desítky tisíc

Prý chtěla koupit nemovitost v zahraničí, ale i wellness pobyt. 

Českobudějovičtí policisté podezírají dvaatřicetiletou ženu ze spáchání přečinu podvodu. Toho se měla dopustit hned ve dvou případech. Nejprve měla na podzim loňského roku od poškozeného pod záminkou koupě domu vylákat 35 000 korun. A dále od poškozené pod stejnou záminkou, a navíc pod další legendou koupě wellness pobytu, dalších 50 000 korun. Nemovitost zřejmě nekoupila a na wellness možná také nejela. Podstatné pro poškozené je, že peníze jim nevrátila, a tak bude muset policistům vysvětlit, proč to tak je.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
31. března 2026

