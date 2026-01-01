Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Z dopravní akce "Viditelnost" v Moravskoslezském kraji
Všichni chodci měli reflexy, ale také oni a cyklisté v provozu chybují.
I v pravém zimním období se na cestách pohybují chodci a cyklisté, zranitelní účastníci silničního provozu. Dopravní policisté jim celoročně věnují vyšší pozornost, zařadili je mezi své priority pro letošní rok. Také u nich ale zaznamenávají různé přestupky.
Maximálně pozorní by měli být nejen řidiči, ale i chodci a cyklisté, zejména pak za snížené viditelnosti, typicky při hustém deští, šeru, svítání anebo noční době. Právě tehdy hrozí vyšší riziko srážky ať v obci, tak mimo. V lednu letošního roku došlo na silnicích kraje k 744 dopravním nehodám. Srážek s chodcem bylo 31, z toho 8 s dítětem. Chodci, z nichž bylo jedno dítě, zavinili 5 nehod.
Často jsou chodci anebo cyklisté oblečeni celí v černém. Volte jiné barvy pro svou „viditelnost“ a pamatujte na užití retroreflexních prvků. Rozdíl v čase, kdy řidič vozidla spatří chodce / cyklistu bez a s prvkem, je opravdu výrazný. Navíc, na tyto situace myslí i zákon: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“. Zákon hovoří o chůzi mimo obec, ale za nás doporučujeme nosit retroreflexní prvky také v obci, i v místech, která jsou osvětlena. Rodiče by měli dbát „na viditelnost“ svých dětí, vždyť je to jen a jen pro jejich bezpečí.
- Okolo sedmé hodiny ranní zaregistrovali policisté z ostravského dopravního inspektorátu staršího muže, který se rozhodl v Ostravě Vítkovicích okolo sedmé hodiny ranní přejít železniční přejezd i přes červená přerušovaná světla a sklápějící se závory. Pán, který se dopustil přestupku, zaplatil uloženou pokutu v příkazním řízení na místě.
Jedná se o jeden z řešených případů ze speciální akce zaměřené na bezpečnost chodců a cyklistů v silničním provozu za snížené viditelnosti, při kterých policisté také rozdávají retroreflexní předměty. Policisté zkontrolovali mimo obec 68 chodců. A zde pochvala, všichni měli povinný retroreflexní prvek. U pěti cyklistů bylo zjištěno nesprávné osvětlení jízdního kola. Se všemi policisté pohovořili na téma bezpečí v dopravě. Stejně jako s dalšími 42 chodci, kteří se dopustili přestupku například chůzí po přechodu pro chodce „na červenou“ anebo v místě, kde je to zakázáno. S cyklisty řešili 14 přestupků, například za nesprávný způsob jízdy.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 17. února 2026