Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Z dopravní akce "Viditelnost" v Moravskoslezském kraji

Všichni chodci měli reflexy, ale také oni a cyklisté v provozu chybují. 

I v pravém zimním období se na cestách pohybují chodci a cyklisté, zranitelní účastníci silničního provozu. Dopravní policisté jim celoročně věnují vyšší pozornost, zařadili je mezi své priority pro letošní rok. Také u nich ale zaznamenávají různé přestupky.

Maximálně pozorní by měli být nejen řidiči, ale i chodci a cyklisté, zejména pak za snížené viditelnosti, typicky při hustém deští, šeru, svítání anebo noční době. Právě tehdy hrozí vyšší riziko srážky ať v obci, tak mimo. V lednu letošního roku došlo na silnicích kraje k 744 dopravním nehodám. Srážek s chodcem bylo 31, z toho 8 s dítětem. Chodci, z nichž bylo jedno dítě, zavinili 5 nehod.

Často jsou chodci anebo cyklisté oblečeni celí v černém. Volte jiné barvy pro svou „viditelnost“ a pamatujte na užití retroreflexních prvků. Rozdíl v čase, kdy řidič vozidla spatří chodce / cyklistu bez a s prvkem, je opravdu výrazný. Navíc, na tyto situace myslí i zákon: „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“. Zákon hovoří o chůzi mimo obec, ale za nás doporučujeme nosit retroreflexní prvky také v obci, i v místech, která jsou osvětlena. Rodiče by měli dbát „na viditelnost“ svých dětí, vždyť je to jen a jen pro jejich bezpečí.  

  • Okolo sedmé hodiny ranní zaregistrovali policisté z ostravského dopravního inspektorátu staršího muže, který se rozhodl v Ostravě Vítkovicích okolo sedmé hodiny ranní přejít železniční přejezd i přes červená přerušovaná světla a sklápějící se závory. Pán, který se dopustil přestupku, zaplatil uloženou pokutu v příkazním řízení na místě.

Jedná se o jeden z řešených případů ze speciální akce zaměřené na bezpečnost chodců a cyklistů v silničním provozu za snížené viditelnosti, při kterých policisté také rozdávají retroreflexní předměty. Policisté zkontrolovali mimo obec 68 chodců. A zde pochvala, všichni měli povinný retroreflexní prvek. U pěti cyklistů bylo zjištěno nesprávné osvětlení jízdního kola. Se všemi policisté pohovořili na téma bezpečí v dopravě. Stejně jako s dalšími 42 chodci, kteří se dopustili přestupku například chůzí po přechodu pro chodce „na červenou“ anebo v místě, kde je to zakázáno. S cyklisty řešili 14 přestupků, například za nesprávný způsob jízdy.

por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 17. února 2026

Odkazy do noveho okna

Ostrava přejezd

Ostrava přejezd 

Detailní náhled

viditelnost_kontrolní akce (1)

viditelnost_kontrolní akce (1) 

Detailní náhled

viditelnost_kontrolní akce (2)

viditelnost_kontrolní akce (2) 

Detailní náhled

viditelnost_kontrolní akce (3)

viditelnost_kontrolní akce (3) 

Detailní náhled

viditelnost_reflexy (1)

viditelnost_reflexy (1) 

Detailní náhled

viditelnost_reflexy (2)

viditelnost_reflexy (2) 

Detailní náhled

viditelnost_reflexy (3)

viditelnost_reflexy (3) 

Detailní náhled

viditelnost_reflexy (4)

viditelnost_reflexy (4) 

Detailní náhled

viditelnost_reflexy (5)

viditelnost_reflexy (5) 

Detailní náhled

viditelnost_reflexy (6)

viditelnost_reflexy (6) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 