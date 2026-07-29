Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Z dětí se na chvíli stali policisté
Vyzkoušely si i ochrannou vestu pro psy.
Kdo by si dobrovolně oblékl neprůstřelnou vestu pro služebního psa? Na táboře ve Skočicích na Strakonicku se přihlásilo hned několik odvážlivců!
Děti jsou zvídavé a všechno, co policisté na tábor přivezli, si chtěly vyzkoušet na vlastní kůži. A proč ne? Právě vlastní zážitek si totiž zapamatují nejlépe.
Velkou pozornost vzbudila speciální neprůstřelná vesta pro služebního psa. Když ji psovod ukázal, hned se našlo několik dobrovolníků, kteří si chtěli vyzkoušet, jaké to je být jeho čtyřnohým parťákem. O smích rozhodně nebyla nouze. Děti si vestu prohlédly zblízka a dozvěděly se, že neslouží jen k ochraně psa při nebezpečných zákrocích. Díky pevným úchytům umožňuje také psa bezpečně slanit z výšky, vytáhnout přes překážku nebo ho rychle přenést tam, kam by se sám nedostal.
Na své si přišli i malí kriminalisté. Společně s policistkou si vyzkoušeli zajišťování otisků prstů a zjistili, že stopy zanecháváme téměř na všem, čeho se dotkneme. Nechyběly ani užitečné rady z oblasti prevence. Děti si připomněly, jak snížit riziko vloupání do domu či bytu – například vždy pečlivě zamykat, nenechávat při odchodu otevřená okna a neupozorňovat na sociálních sítích, že je domácnost právě prázdná.
Řeč byla také o bezpečném chování při koupání během letních prázdnin, o opatrnosti při zveřejňování fotografií na internetu i o dalších situacích, se kterými se mohou děti běžně setkat.
Den s policisty tak nebyl jen plný smíchu a zajímavých ukázek. Děti si odnesly spoustu nových zážitků, poznaly vybavení, které policisté při své práci používají, a hlavně cenné rady, které se jim mohou hodit v běžném životě.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
29. července 2026