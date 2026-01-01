Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Z cizího pozemku vzal kolo
Hrozí mu až dva roky za mřížemi.
Začátkem července procházel sedmapadesátiletý muž v nočních hodinách okolo zahrady náležící k rodinnému domu v jedné obci na Uherskohradišťsku. Ze zvědavosti překonal oplocení pozemku a nahlédl do zahradního domku. Zde ho zaujalo horské jízdní kolo. To osedlal a vydal se do místa bydliště. Majitel po zjištění krádeže zalarmoval bojkovské policisty. Ti se ihned vydali po horké stopě. Ještě téhož dne muže dobrou operativní a pátrací činností zadrželi. Ten se pod tíhou důkazů doznal. Odcizením kola způsobil majetkovou škodu ve výši 13 tisíc korun.
Nyní mu hrozí za trestný čin krádež a porušování domovní svobody až dvě léta za mřížemi.
17. července 2026, por. Radomír Šiška, DiS.