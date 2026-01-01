Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Z cizího pozemku vzal kolo

Hrozí mu až dva roky za mřížemi. 

Začátkem července procházel sedmapadesátiletý muž v nočních hodinách okolo zahrady náležící k rodinnému domu v jedné obci na Uherskohradišťsku. Ze zvědavosti překonal oplocení pozemku a nahlédl do zahradního domku. Zde ho zaujalo horské jízdní kolo. To osedlal a vydal se do místa bydliště. Majitel po zjištění krádeže zalarmoval bojkovské policisty. Ti se ihned vydali po horké stopě. Ještě téhož dne muže dobrou operativní a pátrací činností zadrželi. Ten se pod tíhou důkazů doznal. Odcizením kola způsobil majetkovou škodu ve výši 13 tisíc korun.

Nyní mu hrozí za trestný čin krádež a porušování domovní svobody až dvě léta za mřížemi.

17. července 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 