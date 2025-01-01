Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Z činnosti moravskoslezského KAMION – TEAMu
Policisté řešili přetíženou a současně nadrozměrnou nákladní soupravu se dřevem
Moravskoslezský KAMION – TEAM řešil v poslední době několik přetížených vozidel převážející různé náklady, v tomto konkrétním případě se jednalo o dřevěnou kulatinu.
Policisté z krajského oddělení silničního dohledu zastavili v úterý na dálnici D1 v katastru Nového Jičína nákladní soupravu. Vozidlo s návěsem bylo naloženo dřevní kulatinou a mířilo směrem na Ostravu. Policisté provedli nízkorychlostní kontrolní vážení, kterým zjistili přetížení soupravy. Povolených 48 tun bylo ve finále překročeno o téměř 7 tun. V pořádku nebyly ani povolené délkové limity. Po kontrolním měření vyšlo najevo, že délka jízdní soupravy (včetně nákladu) je překročena o necelé 2 metry.
Řidič jízdní soupravy je současně provozovatelem, a proto ho policisté oznámili k řešení příslušnému správnímu orgánu. Současně zakázali další jízdu se soupravou do doby zjednání nápravy.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 29. srpna 2025