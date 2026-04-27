Z bytu ukradli věci za milion
Trojice zlodějů šla na jistotu.
Vloupání do bytu s velkou škodou bylo oznámeno v polovině března poškozeným mužem z Duchcova. Tehdy neznámý pachatel vlezl na oplocený pozemek u rodinného domu a následně poškodil zámek vstupních dveří. V bytě pak šel na jistotu, neboť odcizil hodnotné věci, jako drahé hodinky, zlaté šperky, ale hlavně trezor s velkou hotovostí v korunách a v Eurech. Celkem se škoda vyšplhala i s poškozením na téměř 1 milion korun. Případem se ihned začali zabývat policisté z teplické kriminální policie. Ti různými policejními úkony a šetřením došli k závěru, že krádež má na svědomí trojice z okresu Náchod. Dva muži a jedna žena se po vzájemné domluvě vydali do Duchcova na jistotu, jelikož jeden z podezřelých měl rodinné vazby na poškozeného a věděl, že je majetný. Navíc měl informaci, kdy nebude doma. V tu dobu se dvojice mladých mužů ve věku 24 a 26 let vloupala do bytu. Následně vynesli odcizené věci ven před dům, kde na ně čekala v připraveném vozidle jejich pomocnice. Z místa pak odjeli zpět na Náchodsko. Tento týden spadla klec a všichni tři byli zadrženi a obviněni z krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. Část odcizených věcí se podařilo zajistit a budou vráceny zpět majiteli.
27. dubna 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí