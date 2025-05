Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Z Brněnské přehrady vylovili tělo

BRNO: Kriminalisté pátrají po totožnosti zemřelého muže.

Od soboty zjišťují brněnští kriminalisté totožnost neznámého zemřelého muže, kterého z hladiny Brněnské přehrady vytáhli záchranáři Vodní záchranné služby Brno. Těla ve vodě si v sobotu dopoledne povšimla posádka lodi DPMB v místech mezi zastávkami Kozí Horka a Sokolské koupaliště. Kriminalistům se muže doposavad nepodařilo ztotožnit a žádají proto o pomoc veřejnost. Informace lze telefonovat na linku 158.

Popis: Jedná se o muže, stáří cca 45 - 50 let, výška postavy cca 165 cm, hubené postavy, hnědé barvy očí, krátce střižené tmavé vlasy. Hrudník a oblast břicha pokryta středně hustým ochlupením hnědé až černé barvy. Muž je oblečen do šedé mikiny s kapucí, šedého trika s krátkým rukávem a zeleným nápisem "DG" na prsou, modrých trenýrek s černým lemem, na němž jsou dokola bílé nápisy TUESDAY, oblečen v rifle modré barvy, na nohou má nízké, kotníkové ponožky bílé barvy s modrými čárkami, které vedou od malíčku a palce směrem k vnitřnímu a vnějšímu kotníku, s lemem zelené barvy s nápisy SPORT. Obuv značky Adidas, bílé barvy, se dvěma modrými a jedním červeným pruhem mezi nimi na vnější straně, s tkaničkami bílé barvy. Uvnitř obuvi je černozelená vložka s nápisem CONVERSE WITH LUNARLON. Na levé boční straně trupu, ve vzdálenosti cca 20 cm od prsní bradavky, má na kůži malé mateřské znaménko kruhového tvaru o ve,likosti cca 0,5 cm.

por. David Chaloupka, 21. května 2025

