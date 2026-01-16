Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Z batohu jí nepozorovaně vyndal mobil
Policisté obvodního oddělení Plzeň-střed se zabývají případem krádeže, ke které došlo 18. listopadu 2025 kolem třetí hodiny odpoledne v Plzni na křižovatce ulic Martinská, Smetanovy sady.
Dosud neznámý pachatel tady přistoupil zezadu k poškozené, využil její nepozornosti a z boční kapsy batohu jí odcizil mobilní telefon
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a v rámci prověřování získali fotografie z kamerového záznamu, na kterých je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení.
Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni identifikovat osobu zachycenou na přiložených fotografiích, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na linku 158.
por. Michaela Raindlová
16. ledna 2026