Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Z 32 kontrolovaných vozidel jich bylo 26 přetížených
Řidič převážel nebezpečný náklad, neměl označené vozidlo a neměl k tomu ani potřebné osvědčení.
Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina realizovali v minulém týdnu speciální dopravně bezpečnostní akci, která byla zaměřena především na dodržování zákonů ze strany řidičů dodávkových vozidel, nákladních vozidel, jízdních souprav a autobusů. Do akce se zapojili dopravní policisté ze všech pěti dopravních inspektorátů v rámci územních odborů, policisté z oddělení silničního dohledu a dálničního oddělení Velký Beranov.
V rámci akce policisté zkontrolovali 38 nákladních vozidel a jízdních souprav a v deseti případech zjistili nějakou závadu, když v pěti případech se jednalo vozidlo s českou registrační značkou. Ve čtyřech případech se jednalo o vozidlo ze zemí Evropské unie a v jednom případě o vozidlo ze třetí země. V rámci dopravně bezpečnostní akce policisté uložili za zjištěná porušení dvě kauce v celkové výši 120 000 korun. Za zjištěná porušení policisté uložili řidičům vozidel také deset pokut v příkazním řízení v celkové výši 25 000 korun.
Ve středu 19. listopadu krátce po deváté hodině ráno zastavili policisté v rámci dopravně bezpečnostní akce na silnici II/602 u obce Olešná na Pelhřimovsku vozidlo s českou registrační značkou. Řidič vozidla byl zároveň dopravcem. Při kontrole policisté zjistili, že řidič přepravuje v nákladovém prostoru vozidla nebezpečné věci v souladu s Dohodou ADR, ale vozidlo nebylo stanoveným způsobem označeno, přesněji řečeno nebylo označeno vůbec. Chyběly oranžové tabulky na přední a zadní části vozidla, ve vozidle nebyla stanovená povinná výbava, řidič neměl ve vozidle žádný hasicí prostředek a nebyl ani držitelem stanoveného osvědčení pro přepravu nebezpečných věcí. Všechna zjištěná porušení, v tomto případě se jednalo se o nejrizikovější porušení, policisté zadokumentovali a porušení zákona ze strany dopravce jsme oznámili správnímu orgánu. Vozidlo s převáženým nákladem bylo na místě kontroly odstaveno do doby, než bude učiněna náprava.
V rámci akce jsme realizovali také nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel. Kontrolou prošlo celkem 32 vozidel a ve 26 případech jsme zjistili porušení. Ve všech případech se jednalo o překročení hmotnostních limitů – tedy kontrolované vozidlo bylo přetížené. Ve 12 případech se jednalo o vozidlo českého dopravce, v 11 případech byl dopravce ze zemí Evropské unie a ve třech případech byl dopravce ze třetí země. Za zjištěná porušení jsme uložili řidičům pokuty v příkazním řízení v celkové výši 147 000 korun. Ve 24 případech jsme porušení provozovatele oznámili správnímu orgánu a uložili jsme 13 kaucí v celkové výši 180 000 korun.
Při akci jsme kromě toho zjistili ještě dalších 64 přestupků, které se týkaly porušení ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Za tyto přestupky jsme uložili na místě 61 pokut v příkazním řízení v celkové výši 174 400 korun. Jeden přestupek policisté oznámili správnímu orgánu. Jednalo se o zahraničního řidiče, u něhož bylo zjištěno pozbytí práva k řízení motorových vozidel na území České republiky. Tohoto řidiče ke kontrole zastavili 19. listopadu kolem půl jedenácté dopoledne policisté z dopravního inspektorátu Havlíčkův Brod na silnici I/34 u obce Rozňák. Policisté uložili řidiči kauci ve výši 10 000 korun, protože existovalo důvodné podezření, že se bude projednání přestupku u správního orgánu v České republice vyhýbat. V rámci akce policisté vybrali v pěti případech také nedoplatky za pokuty v hodnotě 9 500 korun.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
24. listopad 2025