Policie České republiky  

XXXVII. Jáchymovské peklo – pietní vzpomínka na oběti komunismu
Ve dnech 22. a 23. května 2026 se v oblasti Krušných hor a Podkrušnohoří uskutečnil již 37. ročník pietní akce Jáchymovské peklo, pořádaný spolkem Nositelé odkazu Jáchymovské peklo. Akce tradičně připomíná oběti komunistických pracovních táborů, zejména z období těžby uranu.
Vzpomínkové shromáždění bylo zahájeno v pátek na hřbitově v Horním Slavkově u památníku obětí. Následně se účastníci přesunuli do areálu bývalého pracovního tábora v Ostrově‑Vykmanově, kde se nachází ikonická třídírna uranové rudy, tzv. Rudá věž smrti.
Sobotní program představoval vyvrcholení celé pietní akce a proběhl v Jáchymově u památníku Brána ke svobodě, umístěného před kostelem sv. Jáchyma a sv. Anny.
XXXVII. ročníku Jáchymovského pekla se zúčastnil náměstek ředitele ÚDV SKPV plk. Jan Trnečka, který společně s ředitelem Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje plk. Michalem Šavrňou položil květiny u památníku Brána ke svobodě a uctil tak památku obětí komunistických lágrů.
Náměstek ředitele u památníku obětí na hřbitově v Horním Slavkově Foto: ÚDV SKPV
Náměstek ředitele v areálu u tzv. Rudé hvězdy smrti (Ostrov-Vykmanov) Foto: ÚDV SKPV
Ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje plk. Michal Šavrňa společně s náměstkem ředitele ÚDV SKPV plk. Janem Trnečkou Foto: ÚDV SKPV
Náměstek ředitele plk. Jan Trnečka a ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje plk. Michal Šavrňa pokládají kytici u památníku Brána ke svobodě (Jáchymov) Foto: ÚDV SKPV
kpt. Bc. Iveta Kořínková
vrchní komisař