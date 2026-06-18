Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
XVI. Den s Policií – Praha 2026
Krásně počasí přálo i letos a tisíce návštěvníků si tak mohly užít Den s Policií na Letné.
Jako každoročně připravila pražská policie akci pro všechny příznivce policejní techniky, která se uskutečnila na Letenské pláni. Akce se podle našich odhadů zúčastnilo asi 20 tisíc návštěvníků. Celou akci, jako tradičně, zahájil ředitel pražské policie brig. gen. Petr Matějček.
Akce sklidila zaslouženou pozornost veřejnosti i médií a vysoká návštěvnost každoročně dokazuje zájem o práci bezpečnostních složek a složek integrovaného záchranného systému. Zároveň je akce oceněním všech, kteří věnují nemalé úsilí prezentaci své profese formou statických i dynamických ukázek.
Na fanoušky policie a policejní techniky bylo na Letné připraveno mimo jiné několik desítek kusů techniky, policejní vrtulník, služební psi i koně. K dispozici byla také celá řada stánků, u kterých prezentovali svou práci kolegové a kolegyně z integrovaného záchranného systému a dalších složek státu. Návštěvníci si mohli vyzkoušet výzbroj a výstroj těchto složek a, jako tradičně, nechyběly ani dynamické ukázky.
Letos se mohli lidé setkat i s policisty, kteří se účastnili známé televizní reality show Survivor, nebo například s redaktory televize CNN Prima News.
Poděkování patří všem partnerům, bez kterých by nebylo možné tuto akci zorganizovat. Jednalo se o Skupinu ČEZ, Rádio Blaník, firmy Inpos Security, Globus, Acton s.r.o., LT Sezam, ADLO, Ybox24, Lancraft, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra a Pivo Sněžka.
Poděkování dále patří Policejnímu prezidiu ČR, Magistrátu hlavního města Prahy, Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy, Zdravotnické záchranné službě hlavního města Prahy, Městské policii hlavního města Prahy, Vězeňské službě České republiky, Celní správě České republiky a Armádě ČR.
mjr. Jan Daněk
18.6.2026