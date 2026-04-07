Velikonoce pod dohledem policistů
Dopravně bezpečnostní akce přinesla tisíce kontrol, stovky zjištěných porušení pravidel i desítky případů řízení pod vlivem alkoholu či drog.
Během velikonočních svátků jsme na silnicích napříč republikou posílili dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Do opatření byli zapojeni policisté napříč službami, kteří se zaměřili především na hlavní tahy, rizikové úseky s častým výskytem dopravních nehod i lokality s vyšší koncentrací turistů.
Kontroly se soustředily zejména na dodržování pravidel silničního provozu. Policisté se zaměřili na rychlost, nevěnování se řízení, používání bezpečnostních pásů, technický stav vozidel i způsob jízdy. Zjišťovali také, zda řidiči neřídí pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Cílem akce nebylo pouze odhalovat přestupky, ale také působit preventivně a přispět ke zklidnění dopravy v době, kdy bývá provoz na silnicích výrazně vyšší.
Výsledky dopravní policie
Během velikonoční dopravně bezpečnostní akce zkontrolovali dopravní policisté 24 235 vozidel a zjistili celkem 5 058 přestupků. Řidičům za ně uložili pokuty v celkové výši 6 960 100 korun.
Nejčastější přestupky, které během akce řešili dopravní policisté:
překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci i mimo obec: 2 341
špatný technický stav vozidel: 989
nesprávný způsob jízdy: 400
nepoužití bezpečnostních pásů a zádržných systémů: 256
držení hovorového nebo záznamového zařízení za jízdy: 185
řízení pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek: 131
nedoplatky CEPAN: 212
Dopravní policisté o Velikonocích zadrželi také 100 řidičských průkazů, a to zejména z důvodu výrazného překročení nejvyšší dovolené rychlosti nebo řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
Dopravní nehody o Velikonocích
Během prodlouženého velikonočního víkendu řešili policisté napříč republikou 584 dopravních nehod. Při těchto nehodách přišli o život dva řidiči motorových vozidel a dva motocyklisté. Zraněno bylo 215 účastníků silničního provozu. Přítomnost alkoholu u účastníků dopravních nehod zjistili policisté v 57 případech.
Srovnání s loňským rokem
Ve srovnání s loňskými Velikonocemi dopravní policisté zkontrolovali více vozidel a celková výše uložených pokut byla vyšší. Naopak mírně vzrostl počet zjištění špatného technického stavu vozidel a také počet řidičů, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Dopravních nehod bylo letos méně než loni, zvýšil se však počet obětí i zraněných a více bylo také případů, kdy policisté u účastníků nehod zjistili alkohol.
kpt. Violeta Siřišťová
tisková mluvčí PP
7. dubna 2026