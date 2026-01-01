Policisté míří do Chorvatska a Bulharska
V průběhu dvou prázdninových měsíců budou opět pomáhat českým turistům.
Policisté budou v obou státech sloužit beze zbraně a to ve společných hlídkách s příslušníky tamní policie a budou připraveni poskytnout pomoc při řešení krizových situací spojených s protiprávním jednáním (například při dopravních nehodách či v případech kdy se turista stane obětí trestného činu) a komunikací s tamní policií a úřady.
Čeští policisté nemají v daných zemích žádnou výkonnou pravomoc, ale Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci vysílá policisty se znalostí jazyka, právního řádu a postupů policistů i justičních orgánu dané země. Dokáží tak poskytnout turistům účinnou pomoc v nesnázích.
Pro uvedené naléhavé případy jsou od 1. července do 28. srpna v Chorvatsku a Bulharsku dostupná telefonní čísla na české policisty. Působení policistů však v žádném případě nenahrazuje služby delegátů cestovních kanceláří či zaměstnanců hotelových recepcí, ani konzulární služby Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Pro případné řešení problému spojených s bezpečností doporučujeme primárně kontaktovat lokální tísňové linky, které mohou okamžitě poskytnout adekvátní pomoc.
Důležitou součástí cestovních plánu po světě by pro každého měla být také dobrovolná registrace v systému Ministerstva zahraničí DROZD a znalost kontaktů na zastupitelské úřady v místech cesty a znalost nouzové linky MZV.
Kontaktní informace:
Chorvatsko
OMIŠ: +385 917 958 849
+385 924 968 674
ŠIBENIK: +385 924 968 673
ŠIBENIK/VODICE: +385 924 968 672
Bulharsko
PRIMORSKO: +359 895 193 654
NESEBAR: +359 895 193 662
Nouzová linka Ministerstva zahraničí ČR
+420 222 420 222