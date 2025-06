Policista roku 2024

Nejlepší policistky, policisté a zaměstnanci Policie České republiky převzali dnes večer na Pražském hradě ocenění za svou práci.

Slavnostní akt 25. ročníku prestižní ankety POLICISTA ROKU probíhal v krásném Španělském sále. Hodnotící komise vybrala ty nejlepší tradičně z desítek nominací v 8 kategoriích. Ceny předali ministr vnitra Vít Rakušan, policejní prezident genpor. Martin Vondrášek a další představitelé resortu.





POLICISTA ROKU

mjr. František Vychytil, zástupce vedoucího oddělení obecné kriminality, územní odbor Svitavy, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje



Od vzniku Krajského ředitelství policie Pardubického kraje byl pilířem odboru obecné kriminality. Specializuje se na problematiky násilí, požárů a výbuchů. Díky tomu zpracovával případy vražd, násilných deliktů, provozních havárií i železničních nehod. Z jeho případu můžeme jmenovat:

- výbuch průmyslové trhaviny ve společnosti Explosia se 4 mrtvými osobami,

- pád střechy nové tělocvičny v České Třebové pod tíhou nového sněhu, kde jen těsně nedošlo k lidským ztrátám,

- výbuch v Poličských strojírnách se zahořením a výbuchem plastických trhavin,

- případ obecného ohrožení a vraždy z roku 2022, kdy pachatel vyrobil 3 funkční nástražné výbušné systémy, které měl v plánu umístit v autobuse, ve škole a ve školní jídelně

- vražda v Pohodlí, za jejíž realizaci byl dnes oceněn celý tým

- a z posledního roku srážka dvou vlaků v Pardubicích se škodou 111 milionů korun a 4 zemřelými osobami. Tento případ se promítl také v kategorii Čin roku.

Mjr. František Vychytil je i v mezích zákonných mantinelů v pracovních postupech velmi kreativní, se smyslem pro detail a zároveň vůči kolegům vstřícný a přátelský s vynikajícím vlivem na celý pracovní kolektiv.





ČIN ROKU

prap. Michal Hazdra a prap. Samuel Pikart, obvodní oddělení policie Česká Kamenice, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje



Tito policisté zasahovali 7. března minulého roku u požáru domu s pečovatelskou službou v České Kamenici. Hořet začalo v jednom z bytů ve 3. patře. S nasazením života se pokusili obyvatele tohoto bytu plazením v hustě zakouřeném prostoru evakuovat, ale pro rozsah požáru nebylo možné se tam dostat. Kvůli hrozbě dalšího šíření požáru začal praporčík Hazdra ručním přístrojem hasit a praporčík Pikart zahájil evakuaci. Nájemníci jsou starší lidé se sníženou hybností a část z nich navíc odmítala byty opustit např. kvůli domácím zvířatům. Zásah tak byl fyzicky i psychicky velmi náročný. Nakonec se ale díky práci obou policistů podařilo všech 29 obyvatel dostat do bezpečí i s jejich mazlíčky. Požár nakonec zlikvidoval hasičský záchranný sbor, obyvateli bytu, kde požár začal, však už nebylo možné pomoct.





SÍŇ SLÁVY

pplk. ve výslužbě Vladimír Matoušek, in memoriam



Vladimír Matoušek byl legendárním kriminalistou nejenom na Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje, který službě u policie zasvětil celý svůj život. Nastoupil k ní v roce 1972 a od roku 1990 se věnoval vraždám a násilné trestné činnosti. Hned v tomto roce se díky jeho odhodlání, za přispění Katedry genetiky bratislavské univerzity, podařilo objasnit vraždu studentky pedagogické fakulty v Brně na základě vůbec prvního provedení rozboru DNA z krevních stop v Československu. Šetřil řadu případů zapsaných v dějinách české kriminalistky, například vraždu sourozenců Vosmanských zavražděných jejich belgickým strýcem, vraždu prostitutky v Brně objasněné díky jeho úsilí po 15 letech nebo vraždu čtyřčlenné rodiny v Brně Američanem Kevinem Dahlgrenem, který se stal prvním americkým občanem vydaným ke stíhání do České republiky. Laďa Matoušek byl také popularizátorem kriminalistky pro laickou veřejnost, skvělým kolegou a člověkem a vynikajícím vypravěčem se smyslem pro humor.





TÝM ROKU

Národní protidrogová centrála, expozitura Hradec Králové



Jedním z nejvýznamnějších úspěchů poslední doby je trestní spis VIVALDI, který svým rozsahem a významem na nelegálním trhu s drogami v ČR zásadně ovlivnil distribuci a dostupnost tzv. mexického metamfetaminu (pervitinu), dále kokainu, hašiše a marihuany. V rámci rozsáhlé mezinárodní akce došlo k obvinění šesti osob, zajištění 162 kg drog a výnosů z trestné činnosti v celkové hodnotě okolo 200 milionů korun. Dalšími akcemi s mezinárodním dopadem, na kterých se oceněné pracoviště významně podílelo, byly operace KONOR a KORAB v rámci kterých bylo zadrženo 18 osob a zajištěny stovky kilogramů omamně psychotropních látek.





SPECIALISTA ROKU

por. Lenka Ollé, oddělení obecné kriminality, územní odbor České Budějovice, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje



Poručici Lence Ollé bylo v roce 2021 přiděleno trestní oznámení související s úmrtím dívky při výstupu na ferratu v Rakousku. Vyšetřovala tak případ starý půl roku bez ohledání místa činu, v sousední zemi a bez dosud neuchopené právní praxe v České republice. Během prověřování odhalila šokující skutečnost, že o rok dříve došlo k obdobnému případu také na ferratě na Bosrucku v Rakousku. Přesto díky svým znalostem horské turistiky a absolutní pečlivosti a důslednosti dokázala pachatele dostat před soud, kde si v minulém roce vyslechli odsuzující rozsudky. Lenká Ollé odhalila pololegální obchod některých pseudocestovních kanceláří s průvodci bez patřičných zkušeností a licencí s prodejem zájezdů za stále populárnějšími ferratami. Na tomto případu je velmi významné i to, že se velkou část veřejnosti podařilo na nebezpečné jednání pofidérních průvodců upozornit, protože ti jsou nebezpečím pro své klienty i ostatní návštěvníky hor. A její práce měla dopad i do legislativního procesu a také zpřísnění výcviku žadatelů o licence horských vůdců a průvodců.





VELITEL ROKU

brig. gen. Karel Čadil, ředitel Pyrotechnické služby



Karel Čadil se v pyrotechnické službě pohybuje většinu své policejní kariéry a od roku 2021 jí řídí. Už během extrémně náročného zásahu ve Vrběticích byl jedním ze 3 řídících pyrotechniků. A loni i z pozice ředitele Pyrotechnické služby byl jedním z prvních na místě nálezu mimořádně nebezpečné 500librové letecké pumy s dlouhodobým chemickým časovačem. Následně se stal velitelem prvního nejrizikovějšího 1. sektoru kolem místa nálezu. Zřídil pyrotechnickou komisi, v rámci které byl stanoven postup pro likvidaci pumy. Jednal v krizových štábech kraje i společnosti Unipetrol. Během příprav poskytoval velmi zdatně také informace o postupu médiím a veřejnosti. V pátek 30. srpna 2024 to byl právě on, kdo vydal rozkaz k odpalu. A dnes můžeme říct, že odpalu úspěšnému, který proběhl přesně tak, jak pyrotechnická komise naplánovala.





SPORTOVEC ROKU

pprap. Denisa Razáková, dopravní inspektorát Městského ředitelství Brno



Podpraporčice Denisa Razáková na to možná nevypadá, ale podle toho jaké zvládá tréninkové porce a jaké výkony předvádí v drsných závodech Spartan Race, to rozhodně bude policistka, kterou by chtěl do týmu každý. Měsíčně v tréninku naběhá kolem 300 kilometrů, trénuje v bazénu, ve fitku i v hodu oštěpem. Její výkonost jí vynesla do národního reprezentačního týmu a je úřadující mistryní republiky a také mistryní světa z řeckých Atén z roku 2023. Za posledních 8 sezón ve světovém poháru má 55 umístění v medailovém pořadí.





ZAMĚSTNANEC ROKU

JUDr. Zdeňka Brotánková, kancelář ředitele, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy



Jako policistka se stala první ředitelkou obvodního úřadu vyšetřování a první ředitelkou útvaru s územní působností. V roce 2016 po 35 letech vynikající služby skončila služební poměr a o 3 roky později byla uvedena do policejní Síně slávy. Ale její cesta policejním světem pokračuje dál. Dnes se věnuje právně složitým případům, zejména souvisejících se zákonem o služebním poměru – přestávky ve službě, pohotovosti na pracovišti, poskytování informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Za řadu vyhraných soudních sporů vděčí pražská policie Zdeňce Brotánkové. Její neutuchající vášeň pro spravedlnost a hledání cesty ve spletitých zákoutích práva jí letos přisoudilo titul Zaměstnanec roku.





Všem oceněným srdečně gratulujeme. Jejich profesionalita, odvaha i každodenní nasazení jsou inspirací.







kpt. Irena Brodská

tisková mluvčí PP ČR

5. června 2025

