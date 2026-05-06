Vzpoura ve věznici Pardubice

Scény jako vystřižené z akčního filmu připomínaly společné cvičení Policie ČR a Vězeňské služby ČR. 

Součinnostní cvičení policistů z pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Pardubického kraje a příslušníků Vězeňské služby České republiky se uskutečnilo na konci dubna v areálu Věznice Pardubice. Cílem bylo zdokonalit souhru složek při řešení mimořádných událostí v uzavřeném prostředí věznice a prověřit jejich připravenost na krizové situace ve specifických podmínkách objektu.

Do akce se zapojilo více než sto příslušníků obou bezpečnostních sborů. Cvičení bylo zaměřené především na zásahy proti agresivním osobám v různých typech prostor – od cel a chodeb až po jídelnu nebo pracoviště odsouzených. Součástí byl také nácvik zvládání pasivního i aktivního odporu, reálné použití donucovacích prostředků i prostředků pro násilný vstup. Důležitou roli sehrála koordinace obou složek, vzájemná komunikace a důraz na bezpečnost všech zúčastněných.

Společný výcvik s Vězeňskou službou ČR je pro nás důležitý. Každá ze složek má své taktické postupy, které je potřeba ve specifickém režimovém prostředí věznice vzájemně sladit a přizpůsobit. Jen díky tomu se dokážeme připravit na situace, kdy je nutné rychle a profesionálně zasáhnout,“ uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Pardubického kraje plk. Jan Ptáček.

Na význam spolupráce upozornil také ředitel věznice plk. Jaroslav Rozsýval:V případě krizové situace uvnitř věznice je zásadní, aby každý příslušník přesně věděl, co má dělat a zároveň, aby se policisté i naši příslušníci mohli jeden na druhého plně spolehnout.“

Výcvik probíhal na čtyřech stanovištích a zahrnoval jak teoretickou přípravu, tak praktické modelové situace. Zapojeni byli figuranti z řad policejního vzdělávacího zařízení.

Společné cvičení ná přineslo cenné poznatky z praxe. Podobné akce umožňují v reálném prostředí ověřovat nastavené postupy a průběžně zvyšovat připravenost obou složek na mimořádné události.

por. Mgr. Iveta Kopecká
6. května 2026

