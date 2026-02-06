Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Vzpomínky i současnost
Policejní veteráni navštívili územní odbor v Rychnově nad Kněžnou.
V minulém týdnu se v rámci pravidelného setkávání policejních veteránů uskutečnila přátelská návštěva „místních“ kolegů‑veteránů, kteří dlouhá léta působili ve službě, a to nejen v našem regionu. Setkání proběhlo v příjemné a neformální atmosféře, neslo se v duchu vzpomínek na společně prožité služební roky. Nabídlo prostor k diskusi nad aktuálními tématy, která Policii ČR dnes provázejí.
Za veterány se mimo jiné zúčastnil koordinátor pro Královéhradecký kraj plk. ve výslužbě JUDr. Miroslav Mikousek, dále bývalý krajský ředitel JUDr. Jaroslav Svědík a také někdejší ředitel územního odboru JUDr. Zdeněk Hlaváček. Všichni přítomní přinesli do debaty nejen bohaté zkušenosti, ale také cenné postřehy, které vznikají s odstupem od aktivní služby.
„Společně jsme hovořili o současném dění v Policii ČR, o změnách, které službu v posledních letech provázejí, ale i o výzvách, jež přináší moderní doba. Pozornost byla věnována zejména aktuální kriminalitě, včetně rychle se vyvíjející oblasti kybernetických a IT podvodů, se kterými se policisté i veřejnost potýkají čím dál častěji,“ uvedl plk. Josef Daníček, ředitel rychnovského územního odboru.
Veteráni společně zavzpomínali na dobu aktivní služby a sdíleli zkušenosti, které podtrhly dlouhodobé profesní vazby v policejním sboru.
por. Mgr. Andrea Muzikantová