Vzdělávací programy - Základní odborná příprava
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací (cituji):
„Vzdělávací program Základní odborná příprava 2022 - Odborná výuka I,II
Základní odborná příprava pro příslušníky Policie ČR zařazené ve službě SKPV
Vzdělávací program Základní odborná příprava pro absolventy bezpečnostně právního zaměření
Program nástupní přípravy (pokud existuje a není obsažen v některém z výše uvedených dokumentů)“
Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy žadateli zaslal požadované informace, kdy k programu nástupní přípravy bylo sděleno, že u tohoto byla k 31. 12. 2025 ukončena platnost..
pplk. Mgr. Milada Studničková, 11. 3. 2025