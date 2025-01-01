Vzdělávací program Základní odborná příprava
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí následujících informací (cituji):
"Vzdělávací program Základní odborná příprava 2022 - Odborná výuka I,II, Vzdělávací program Základní odborná příprava pro SDP - Odborná výuka I,II, Vzdělávací program Základní odborná příprava pro SCP - Odborná výuka I,II, Základní odborná příprava pro příslušníky Policie ČR zařazené ve službě SKPV, Vzdělávací program Základní odborná příprava pro absolventy bezpečnostně právního zaměření".
Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy žadateli požadované informace poskytl.
pplk. Mgr. Milada Studničková, 8. 12. 2025