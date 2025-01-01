Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Vzala si 4 půjčky a více než milion korun předala cizím mužům
Neuvěřitelný případ podvodu.
Dalším z řady neuvěřitelných investičních podvodů se zabývají zlínští kriminalisté. Šestatřicetiletá žena ze Zlína oznámila, že přišla o více než milion korun, které si půjčila v bance i nebankovní instituci. Většinu peněz předala osobně úplně neznámým mužům. Za podvod hrozí pachateli nebo pachatelům trest odnětí svobody až na 8 let.
V průběhu května začali ženě z různých telefonních čísel volat slovensky hovořící lidé, kteří ji nabádali k investicím za pomoci umělé inteligence. Dokonce ji přesvědčili, že si za tímto účelem musí vzít půjčky a poslat jim kopii svého dokladu totožnosti, což učinila. Vzala si u své banky dva úvěry ve výši 450 a 369 tisíc korun. Peníze vybrala z bankomatu a podle instrukcí telefonujícího je předala muži v černém vozidle, který si pro ně přijel k jejímu domu. Následující den ji další muž po telefonu přiměl, aby si vzala další dvě půjčky ve výši 46 a 250 tisíc korun, tentokrát u nebankovní společnosti. Peníze vybrala a opět je osobně předala dalšímu neznámému muži, který si pro ně přišel.
Následovaly další finanční transakce, při nichž ale žena již o další peníze nepřišla. Když jí došlo, že se pravděpodobně jedná o podvod, přišla podat trestní oznámení.
21. srpna 2025, por. Bc. Monika Kozumplíková