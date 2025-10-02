Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Vzal zákon do vlastních rukou
Kvůli hluku střelil muže do nohy.
Ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví obvinili policisté 29letého muže obývajícího chomutovskou ubytovnu. Dotyčnému minulý týden po desáté večer vadil hluk, který měl vycházet z kuchyňky na ubytovně v době, kdy on chtěl po práci již spát. Rozhodl se tedy tento problém vyřešit a vydal se do kuchyňky se vzduchovkou v ruce. V místnosti byli dva nájemníci ubytovny, kteří si připravovali jídlo. Muž tam vstoupil a vzápětí měl bez jakéhokoli varování postřelit jednoho z přítomných mužů do nohy. Střela v noze zůstala a poškozený musel být hospitalizován a podstoupit operační zákrok.
Obviněnému, který zřejmě kvůli hluku neudržel nervy na uzdě, hrozí u sodu v případě uznání viny za spáchání trestného činu ublížení na zdraví trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
2. října 2025