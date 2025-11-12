Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Výzva svědkům výtržnictví v Tanvaldu
Policisté hledají svědky výtržnictví, kterého se dopustil muž s noži v ruce poblíž základní školy v Tanvaldu v ulici U Stadionu.
Policisté z Obvodního oddělení v Tanvaldu ve zkráceném přípravném řízení sdělili 44letému muži podezření ze spáchání přečinu výtržnictví, kterého se dopustil v úterý 25. listopadu dopoledne v době 10:50 – 11:00 hodin. Podezřelý tehdy v Tanvaldu v ulici U Stadionu poblíž základní školy pokřikoval a nadával náhodným kolemjdoucím, přičemž v každé ruce držel kuchyňský nůž. S těmito přibližně 30 cm dlouhými noži mával ve vzduchu. To vše i přesto, že byl již v minulosti za obdobný skutek Okresním soudem v Jablonci nad Nisou pravomocně odsouzen. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Při uvedené události nebyl naštěstí nikdo zraněn.
Tanvaldští policisté nyní ještě žádají o pomoc případné svědky výše popsaného případu. Pokud má někdo jakékoliv poznatky k jeho průběhu a samotného jednání podezřelého na uvedeném místě, které bylo veřejnosti volně přístupné, ať je sdělí telefonicky na bezplatné lince 158 nebo osobně přímo policistům na služebně Obvodního oddělení v Tanvaldu, případně telefonicky na tel. č. 974 480 200.
11. 12. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí