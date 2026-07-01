Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Výzva svědkům sražení chodců
Neznámý řidič srazil tři mladé chodce a pak z místa ujel.
Případ dopravní nehody v obci Koloměřice na Vltavotýnsku, kde došlo k sražení tří chodců, vyšetřují českobudějovičtí kriminalisté.
Dosud neznámý řidič s blíže nezjištěným motorovým vozidlem, měl jet v sobotu dne 27. června 2026 v době od 00:00 hod. do 00:30 hod., v obci Koloměřice, po účelové komunikaci od lesa od centra obce, kde u domu č. 81 přední částí vozu srazil tři mladé chodce. Poté z místa ujel.
Případ byl policii oznámen až v neděli dne 28. června 2026, kdy jej nejprve řešili dopravní policisté, kteří po zjištění bližší informací o konkrétním zranění osob, věc předali k realizaci zmíněným kriminalistům.
Ti žádají svědky dopravní nehody a okolností, které předcházely střetu, aby se jim ozvali na Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení obecné kriminality, Plavská 2, České Budějovice, por. Ing. Josef Bouberle v pracovní době 07:30 – 15:30 hod. telefon 974 226 460 nebo na linku tísňového volání 158.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
1. července 2026