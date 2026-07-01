Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Výzva svědkům sražení chodců

Neznámý řidič srazil tři mladé chodce a pak z místa ujel. 

Případ dopravní nehody v obci Koloměřice na Vltavotýnsku, kde došlo k sražení tří chodců, vyšetřují českobudějovičtí kriminalisté.

Dosud neznámý řidič s blíže nezjištěným motorovým vozidlem, měl jet v sobotu dne 27. června 2026 v době od 00:00 hod. do 00:30 hod., v obci Koloměřice, po účelové komunikaci od lesa od centra obce, kde u domu č. 81 přední částí vozu srazil tři mladé chodce. Poté z místa ujel.

Případ byl policii oznámen až v neděli dne 28. června 2026, kdy jej nejprve řešili dopravní policisté, kteří po zjištění bližší informací o konkrétním zranění osob, věc předali k realizaci zmíněným kriminalistům.

Ti žádají svědky dopravní nehody a okolností, které předcházely střetu, aby se jim ozvali na Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení obecné kriminality, Plavská 2, České Budějovice, por. Ing. Josef Bouberle v pracovní době 07:30 – 15:30 hod. telefon 974 226 460 nebo na linku tísňového volání 158.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

1. července 2026

Odkazy do noveho okna

Koloměřice

Koloměřice 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 